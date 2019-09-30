Правительство просит два месяца для выполнения требований по Джерую

Правительство попросило два месяца для ответа по требованиям активистов по месторождению Джеруй. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Айбек Бусурманкулов.

По его словам, организаторов народного собрания в Таласе в прошлую пятницу принял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

«Глава правительства попросил дать два месяца. Как вы знаете, мы требуем, чтобы проверили, насколько прозрачно и в рамках закона прошел конкурс по разработке месторождения Джеруй. Почему нет доли государства в этом проекте? Надо создать комиссию и проверить», — считает Айбек Бусурманкулов.

Гражданский активист предлагает также проверить, связаны ли с золоторудным месторождением Омурбек Бабанов и Алмазбек Атамбаев.

Омурбек Бабанов говорил, что это он привел Мусу Бажаева в Кыргызстан. Нам надо выяснить, кто же стоит за компанией, разрабатывающей Джеруй. Айбек Бусурманкулов

По словам Айбека Бусурманкулова, организаторы народного собрания по проекту «Джеруй» вынуждены ходить на допросы в правоохранительные органы.

«По факту возбуждено дело о призыве к насильственному захвату власти. Меня не раз вызывали на допрос в МВД и ГКНБ», — сообщил он.

Напомним, гражданские активисты намеревались 1 октября провести народное собрание в Таласе. В повестке народного собрания стояли три вопроса: законность проведения конкурса по месторождению Джеруй, государственная доля в проекте, изменение закона о природных ресурсах.