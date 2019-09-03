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Общество

Назначен директор департамента пробации при Минюсте Кыргызстана

Зарылбек уулу Алмазбек назначен директором департамента пробации при Министерстве юстиции КР. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев.

С 1 сентября 2019 года в системе Министерства юстиции начал функционировать департамент пробации, ранее он бы в ведении Государственной службы исполнения наказаний.

Зарылбек уулу Алмазбек родился 16 июля 1975 года в селе Кызыл-Дыйкан Чуйской области. Образование высшее юридическое. Ранее он работал в органах национальной безопасности Кыргызской Республики, департаменте консульской службы Министерства иностранных дел, Чуй-Бишкекском управлении юстиции.
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