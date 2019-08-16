10 миллионов сомов. Вице-премьер-министр подал в суд на газету «Азия Ньюс»

Вице-премьер-министр Жениш Разаков подал иск в суд на газету «Азия Ньюс». Информацию об этом 24.kg подтвердили в аппарате правительства.

В кабмине напомнили, что ранее издание опубликовало недостоверную информацию о якобы причастности Жениша Разакова к спецслужбам Таджикистана. Сумма иска — 10 миллионов сомов.

В марте депутаты ЖК обратились в ГКНБ с поручением проверить достоверность информации о вице-премьер-министре. Они обратили внимание на публикации таджикских СМИ о том, что Жениш Разаков является агентом спецслужб соседней страны.

ГКНБ на основании компрометирующих публикаций в СМИ в отношении вице-премьер-министра Жениша Разакова провел досудебное производство по уголовному делу, зарегистрированному по статье «Государственная измена». По результатам проверки причастность чиновника к спецслужбам иностранных государств не нашла подтверждения.