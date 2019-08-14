В квартире бывшего заместителя главы МВД Курсана Асанова провели обыск

В квартире экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова провели обыск. Обэтом 24.kg сообщил его адвокат Икрамидин Айткулов.

По словам юриста, он и Курсан Асанов дали подписку о неразглашении, поэтому подробностей дела не могут рассказать.

«Я участвовал на допросе в Военной прокуратуре и присутствовал во время обыска квартиры Курсана Асанова. Я ознакомился с заключением служебного расследования МВД, которое почему-то вначале обнародовали в СМИ. Самого Курсана Асанова не ознакомили с этим заключением, которое послужило поводом и основанием для регистрации в ЕРПП. Служебное расследование провели и сделали выводы явно в спешке. Оно не обосновано надлежащим образом. В частности, не истребовано объяснение моего подзащитного и многих других лиц», — сказал Икрамидин Айткулов.

Он отметил, что из заключения служебного расследования следует, что Курсана Асанова обвиняют в совершении должностного преступления. Однако без надлежащей проверки заключения следственным путем, публикуя его в СМИ, министр внутренних дел сам злоупотребил своим служебным положением.

«Он нарушил конституционный принцип презумпции невиновности и нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов внутренних дел. Полагаю, Кашкар Джунушалиев сделал это из-за личной заинтересованности, чтобы опорочить своего заместителя, ведь он более профессионально исполнил служебный долг. Я обращаюсь к президенту и премьер-министру с просьбой отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования. Это нужно для объективности следствия. Так как свидетелями в этом деле являются действующие сотрудники милиции, на них, возможно, могут оказывать давление», — добавил Икрамидин Айткулов.

Вчера стало известно, что Курсан Асанов освобожден от занимаемой должности с формулировкой «предательство интересов кыргызской милиции» и «утеря доверия». Военная прокуратура возбудила уголовное дело.