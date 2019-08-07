Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель о недостаточном опыте ТВЕА

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

В суде допрашивают свидетеля — экс-премьер-министра Темира Сариева. В 2013 году он занимал пост министра экономики.

По его словам, была большая необходимость модернизировать теплоцентраль из-за нехватки энергомощностей на севере республики. Министерство экономики выступало с замечанием, что по проекту не провели тендер.

«Министерство энергетики не приняло наше замечание. Оно основывалось на законе об энергетике. Более 800 нормативных актов принимается в год, и по каждому есть замечания. Что-то принимается, что-то нет. Так как наши замечания не приняли, составлена матрица разногласий», — сказал Темир Сариев.

Он добавил, что в то время у Министерства экономики была позиция, что ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для модернизации ТЭЦ. «Мы считали, что нужно провести тендер и выбрать наиболее подготовленную компанию», — отметил Темир Сариев.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.