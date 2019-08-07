Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев на депутатов не давил

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили депутата Жогорку Кенеша Каныбека Иманалиева. В 2013 году он занимал должность председателя парламентского комитета по международным делам, где рассматривали кредитное соглашение с Эксимбанком.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков спросил у свидетеля, как проходило голосование в Жогорку Кенеше и на основании чего одобрили проект.

«Проект ратификации приняли на основании справки и представленных документов. Замечания не были устранены. Депутаты не могут лезть в содержание. Министр энергетики Осмонбек Артыкбаев выступал с докладом», — сказал Каныбек Иманалиев.

Адвокат уточнил: какую позицию излагал Осмонбек Артыкбаев — личную или правительства?

«Он излагал позицию правительства, выступая с докладом в ЖК. На депутатов Осмонбек Артыкбаев не давил. Наша обязанность — рассмотреть проект ратификации. Каждый депутат принимает решение по собственному желанию», — пояснил Каныбек Иманалиев.

По его словам, центр принятия решений был в аппарате президента страны. За исполнение отвечало правительство.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.