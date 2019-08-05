Как поздравляли Курманбека Бакиева. В Сети опубликовали видео с юбилея

В соцсетях опубликовали видеоролик с празднования дня рождения сбежавшего из Кыргызстана президента Курманбека Бакиева. Напомним, что 1 августа ему исполнилось 70 лет.

На видео выступление лидера группы «Ялла» Фаруха Закирова, который поздравляет «многоуважаемого Курманбека Салиевича от всей души».

После выступления Курманбек Бакиев благодарит певца. «Кыргызстан и Узбекистан не просто соседи. У меня близкие друзья там. Сегодняшний лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев был премьер-министром, даже меня встречал, мы с ним два дня были в Самарканде. У меня самые теплые воспоминания о поездке в Самарканд. Ему мои искренние... Он вчера только был здесь, я в курсе дела», — отметил он.

Курманбек Бакиев также подчеркнул, что «его вторая родина — Беларусь». Однако тост поднял за Центральную Азию, чтобы «были мир и благополучие» в регионе.

Бывший президент Курманбек Бакиев и члены его семьи осуждены в Кыргызстане за тяжкие преступления. По делу о событиях 7 апреля 2010 года беглый глава государства приговорен к 30 годам лишения свободы.