18:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Как поздравляли Курманбека Бакиева. В Сети опубликовали видео с юбилея

В соцсетях опубликовали видеоролик с празднования дня рождения сбежавшего из Кыргызстана президента Курманбека Бакиева. Напомним, что 1 августа ему исполнилось 70 лет.

На видео выступление лидера группы «Ялла» Фаруха Закирова, который поздравляет «многоуважаемого Курманбека Салиевича от всей души».

После выступления Курманбек Бакиев благодарит певца. «Кыргызстан и Узбекистан не просто соседи. У меня близкие друзья там. Сегодняшний лидер Узбекистана Шавкат Мирзиеев был премьер-министром, даже меня встречал, мы с ним два дня были в Самарканде. У меня самые теплые воспоминания о поездке в Самарканд. Ему мои искренние... Он вчера только был здесь, я в курсе дела», — отметил он.

Курманбек Бакиев также подчеркнул, что «его вторая родина — Беларусь». Однако тост поднял за Центральную Азию, чтобы «были мир и благополучие» в регионе.

Бывший президент Курманбек Бакиев и члены его семьи осуждены в Кыргызстане за тяжкие преступления. По делу о событиях 7 апреля 2010 года беглый глава государства приговорен к 30 годам лишения свободы. 
Ссылка:
просмотров: 16
Версия для печати
Материалы по теме
Скандальный фильм о Бакиеве. Кому принадлежат телеканалы, которые его показали
США обещают продолжить работу по возвращению в КР денег, выведенных Бакиевыми
Руководителям каналов, показавшим фильм о Бакиеве, объявили предостережения
Нарушения закона нет. Юристы Института медиа полиси о фильме про Бакиева
Почему скандальный фильм про Бакиева вышел в эфир, объяснил глава телеканала
ГКНБ предупреждает об ответственности за материалы в поддержку Бакиевых
Акаев, Бакиев, Атамбаев. Как лишали статуса экс-президента бывших лидеров КР
В Генеральной прокуратуре рассказали, как пытаются вернуть активы Бакиевых
Курманбек Бакиев өлкөдөн чыгарып кеткен каражат Финансы министрлигине которулду
На что потратят в Кыргызстане активы, украденные семьей Бакиевых
Популярные новости
В&nbsp;самолете рейса Бишкек&nbsp;&mdash; Стамбул скончался грудной ребенок В самолете рейса Бишкек — Стамбул скончался грудной ребенок
Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и&nbsp;очередной громкий арест за&nbsp;взятку Неделя-24. Жээнбеков ответил Атамбаеву, и очередной громкий арест за взятку
Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по&nbsp;Азизу Батукаеву через СМИ Алмазбек Атамбаев передумал давать показания по Азизу Батукаеву через СМИ
ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой ГСИН поставила ультиматум адвокату Аиды Саляновой
Бизнес
MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во&nbsp;время хаджа MegaCom предоставляет выгодную связь для паломников во время хаджа
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo;: Поддерживаем женское предпринимательство! «Халык Банк Кыргызстан»: Поддерживаем женское предпринимательство!
Кыргызтелеком сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке Кыргызтелеком сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и&nbsp;скидку 50&nbsp;процентов на&nbsp;золотой номер MegaCom Получи серебряный номер БЕСПЛАТНО и скидку 50 процентов на золотой номер MegaCom