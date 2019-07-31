Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Осмонбек Артыкбаев не давал указаний депутатам

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили Феликса Кулова. Он рассказал, что экс-министр энергетики Осмонбек Артыкбаев никогда не давил на депутатов Жогорку Кенеша в принятии решения.

«Осмонбек Артыкбаев не мог заставить нас принять решение. На нардепов никто не давил. Было обоснование, что нужно быстро принять решение. Задавить без обоснования депутатов невозможно», — сказал Феликс Кулов.

Адвокат Осмонбека Артыкбаева Нурлан Садыков поинтересовался: если Жогорку Кенеш принял закон о ратификации, считается ли, что действия правительства законны?

Феликс Кулов ответил, что действия законны.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.