19:15
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.00-13.00 — улица Элебаева, 48;
  • 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 146;
  • 9.00-18.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Калинина, Токтогула, Куйбышева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Ахунбаева, Кривоносова, Бердибаева Абдрахманова), «Ынтымак» (улица Чон-Арык);
  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Фере, Ак-Шоокум, Мажурум-Тал, Чалдыбар, Сеченова, переулок Коллективный), «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу), отрезки улицы Тоголока Молдо, проспекта Чуй;
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова;
  • 13.00-17.00 — улица Байтик Батыра, 17/1.

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 6.00-21.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кыргызская, тупик Логвиненко), Кара-Жыгач (улица Фрунзе);
  • 9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Айбаш, Солто-Ата, Фрунзе, Октябрская, детский сад, медпункт), Берлик (улица Жумаалы), Аламедин (улица Панфилова), Байтик (жилмассивы «20 га», «7 га»), Маевка (улицы Замана, Келечек, Берекет), совхоз Ала-Тоо;

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Жусупбека, Восточная, Гагарина, Даир, Алмазбеков), Нижнечуйское (улицы Октябрьская, Первомайская, Гагарина, Коммунистическая, Фрунзе, Партсъезда, Школьная), Фрунзе (улица Набережная), Торт-Куль (улицы Советская, Западная), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Алаарчинская, Некрасова, Победа, Лермонтова);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Московская, Комсомольская, Октябрьская, Красноармейская, переулок Комсомольский), Петровка (улицы Озерная, Торт-Куль), Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Садовое (улица Энгельса), Александровка (улицы Октябрьская, Пионерская, Фрунзе, Карагачевая), Александровка (улицы Сокулукская, Луговая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Cосновка (улицы Первомайская, Крупская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 4-6, 10-13, переулок Садовый);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Достук, Курманджан Датки), Интернациональное (улица Первомайская).

3Иссык-Кульская область

  • 8.30-17.00 — села Михайловка, Тепке, Жылдыз, Чолпон, Маман, Уч-Кайнар, Отуз-Уул;
  • 9.00-17.00 — села Тилекмат, Ак-Добо.

4Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Маданият, Мачак, Гайрат, Кенжекул, Кашкар-Кыштак, Монок, Кызыл-Мээнет.
Ссылка:
просмотров: 260
Версия для печати
Материалы по теме
28 июля: где в регионах отключат свет
27 июля: где в регионах отключат свет
26 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
24 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 июля: где в регионах отключат свет
22 июля: где в регионах отключат свет
19 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18 июля: где в регионах отключат свет
17 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Алмазбек Атамбаев уроков из&nbsp;беседы с&nbsp;Путиным не&nbsp;извлек. В&nbsp;ход пошли выдумки Алмазбек Атамбаев уроков из беседы с Путиным не извлек. В ход пошли выдумки
Москве напряженность не&nbsp;нужна. Эксперт о&nbsp;поездке Атамбаева в&nbsp;Россию Москве напряженность не нужна. Эксперт о поездке Атамбаева в Россию
Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в&nbsp;Бишкеке Аномальная жара. Четыре дня июля побили температурный рекорд в Бишкеке
Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны Алмазбек Атамбаев хочет снизить политическое напряжение ради будущего страны
Бизнес
Добавьте ярких красок в&nbsp;лето вместе с&nbsp;MegaCom! Добавьте ярких красок в лето вместе с MegaCom!
MegaCom запустил собственный канал в&nbsp;Telegram MegaCom запустил собственный канал в Telegram
Экономия времени и&nbsp;комфорт. &laquo;Бай Тушум&raquo; запустил систему переводов по&nbsp;QR-коду Экономия времени и комфорт. «Бай Тушум» запустил систему переводов по QR-коду
Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G&nbsp;LTE-сети от&nbsp;О! Еще больше охват! Еще лучше скорости 4G LTE-сети от О!