29 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

9.00-13.00 — улица Элебаева, 48;

9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 146;

9.00-18.00 — отрезки улиц Гоголя, Московской, Калинина, Токтогула, Куйбышева, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы 6-9-я, Садырбаева, Ахунбаева, Кривоносова, Бердибаева Абдрахманова), «Ынтымак» (улица Чон-Арык);

9.30-18.00 — жилмассивы «Алтын-Ордо», «Ак-Тилек» (улицы Фере, Ак-Шоокум, Мажурум-Тал, Чалдыбар, Сеченова, переулок Коллективный), «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу), отрезки улицы Тоголока Молдо, проспекта Чуй;

9.30-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Койбагарова;

13.00-17.00 — улица Байтик Батыра, 17/1.

2Чуйская область

Аламединский РЭС

6.00-21.00 — села Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая, Коллекторная, Логвиненко, Кыргызская, тупик Логвиненко), Кара-Жыгач (улица Фрунзе);

9.00-17.00 — села Васильевка (улицы Набережная, Айбаш, Солто-Ата, Фрунзе, Октябрская, детский сад, медпункт), Берлик (улица Жумаалы), Аламедин (улица Панфилова), Байтик (жилмассивы «20 га», «7 га»), Маевка (улицы Замана, Келечек, Берекет), совхоз Ала-Тоо;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Арал (улица Картамбаева), Шалта (улицы Шукуралиева, Западная, Жусупбека, Восточная, Гагарина, Даир, Алмазбеков), Нижнечуйское (улицы Октябрьская, Первомайская, Гагарина, Коммунистическая, Фрунзе, Партсъезда, Школьная), Фрунзе (улица Набережная), Торт-Куль (улицы Советская, Западная), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская), город Шопоков (улицы Ала-Арчинская, Ново-Алаарчинская, Некрасова, Победа, Лермонтова);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Московская, Комсомольская, Октябрьская, Красноармейская, переулок Комсомольский), Петровка (улицы Озерная, Торт-Куль), Ан-Арык, Кызыл-Туу, Предтеченка, Садовое (улица Энгельса), Александровка (улицы Октябрьская, Пионерская, Фрунзе, Карагачевая), Александровка (улицы Сокулукская, Луговая);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — село Cосновка (улицы Первомайская, Крупская), город Кара-Балта (улица 40 лет Киргизии, 4-6, 10-13, переулок Садовый);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Достук, Курманджан Датки), Интернациональное (улица Первомайская).

3Иссык-Кульская область

8.30-17.00 — села Михайловка, Тепке, Жылдыз, Чолпон, Маман, Уч-Кайнар, Отуз-Уул;

9.00-17.00 — села Тилекмат, Ак-Добо.