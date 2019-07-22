Концерт юмора и сатиры. Мошенница из Кыргызстана кинула людей в Москве

Сотрудники посольства Кыргызстана в России объяснили, почему в Москве не состоялся концерт с участием звезд эстрады и мастеров сатиры КР.

Мероприятие должно было пройти в CROCUS CITY по инициативе частных лиц.

Из-за халатного отношения организаторов концерт дважды переносили, а потом и вовсе отменили.

Анонсировала выступление знаменитых исполнителей из Кыргызстана в одном из самых дорогих залов Москвы некая Адина Турдубаева.

По словам мигрантов из Кыргызстана, во время концерта обещали разыграть два автомобиля. Билеты продали по две тысячи рублей и выше. Организатор Адина Турдубаева распространила видео с обещанием вернуть деньги. По ее словам, концерт не состоялся, так как не смогли собрать сумму, необходимую для покрытия аренды зала.

Артисты тоже опубликовали видеообращение, в котором отметили — билеты в Москву не купили и не оговорили гонорары.

В дипмиссии подчеркнули, что Адина Турдубаева несет ответственность за срыв концерта и обман артистов и зрителей. Адина Турдубаева — гражданка России, ее привлекут к ответственности по законам РФ.

Кстати, Адина Турдубаева уже имела проблемы с законом. В 2012 году один из судов Кыргызстана приговорил ее к 17 годам лишения свободы за мошенничество. Вышла она на свободу весной 2019 года.