VIP-арестанты Кыргызстана. Как сидят в СИЗО ГКНБ

Некоторые политики и чиновники, еще вчера взирающие на мир из высоких кабинетов Кыргызстана, могут оказаться в статусе обвиняемых и оказаться там, где никто не хочет оказаться.

Сегодня в следственном изоляторе ГКНБ рябит в глазах от большого количества бывших высокопоставленных персон.

Все они подследственные и содержатся здесь на протяжении всего хода следствия и судебных разбирательств.

СИЗО ГКНБ - это временная тюрьма для элиты. Тут нет «черных» и их жестких криминальных законов, нет разборок и паханов, здесь никто не требует отметиться и передать долю в общак. И условия содержания намного лучше, чем в других изоляторах и на зоне.

Недавно ГКНБ призналось, что в СИЗО не осталось свободных мест. На суде по обвинению двух экс-мэров Бишкека в коррупции представители ведомства ходатайствовали о переводе Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова в Бишкеский СИЗО-1. Суд, впрочем, отказал.

А 24.kg решило узнать, в каких условиях содержатся беловоротничковые заключенные.

Не курорт, но жить можно

В СИЗО ГКНБ за последние 10 лет побывало около 50 экс-чиновников и политиков. Но лишь единицы из них согласились рассказать журналисту свои воспоминания не о самом лучшем периоде их жизни.

Что рассказали? Всего в изоляторе ГКНБ около 100 камер. Он занимает четыре этажа во внутреннем здании ведомства, три из которых – это камеры, их на каждом этаже по 38. Есть несколько камер для больных.

Арестованные содержатся по 2-4 человека. Политиков зачастую размещают в двухместных камерах. Вместе с ними содержатся далекие от политики граждане, но обвиняемые в основном по экономическим преступлениям.

В «чекистском» СИЗО тоже есть штрафной изолятор. И он не пустует. Туда помещают нарушителей внутреннего режима.

Распорядок дня в СИЗО ГКНБ строгий. Прием пищи по расписанию: в 9.00 завтрак, 13.00 обед, 19.00 ужин.

На завтрак арестанты получают кашу, на обед – первое и второе, на ужин тоже что-то из вторых блюд. Каша, по словам бывших заключенных, состоит сплошь из воды.

Пищу в СИЗО привозят из войсковой части, которая охраняет изолятор. Солдаты конвоя едят то же, что и арестованные.

Прогулки строго в отведенные часы. На свежий воздух выводят раз в день. Прогулочный двор расположен внутри здания ГКНБ, на одном из этажей СИЗО, так что любоваться окрестностями обвиняемые и подсудимые не могут. Они даже не слышат городской шум. И смотрят на небо через решетку.

Свидания арестантам дают только в строго отведенные дни. Продуктовые передачи заключенным носят раз в неделю. Есть список запрещенных продуктов и предметов.

А в тюрьме сейчас ужин…

Фото из Интернета. Нариман Тюлеев

Экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев сидел в СИЗО ГКНБ два года. Бывший градоначальник рассказал, что еда там отличается от той, которой кормят в Бишкекском СИЗО-1, где он тоже сидел.

Баланду СИЗО ГКНБ есть можно, она еще более или менее сносная. Если поковыряться, можно даже мясо найти. Нариман Тюлеев

Как рассказал Нариман Тюлеев, его поместили в самую плохую камеру, которую он со временем обжил - установил плиту, завез холодильник, кое-какую мебель, подключил радио.

«Тогда председателем ГКНБ был Шамиль Атаханов. В моей камере вообще ничего не было - ни вентилятора, ни ножа, ни даже вилок. У других заключенных были фарфоровые тарелки, кружки. Позже появился нормальный санузел, тумбочка и холодильник», - вспоминает он.

Ремонт камеры Нариман Тюлеев сделал за свой счет. Еще и спортзал оснастил. Да, арестанты могут заниматься спортом. Закон это не запрещает. Внутренняя инструкция тоже.

Фото из Интернета. Бекболот Талгарбеков

Оппозиционер Бекболот Талгарбеков, который весной вышел на свободу, рассказал, что тюремную пищу не ел: в его камере была плитка, он готовил себе обеды и ужины сам.

Мне родственники передавали либо готовые блюда, либо продукты – картошку, мясо и другое, и тогда я сам готовил еду. Бекболот Талгарбеков

Бывший депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Кадыров почти два года провел в СИЗО ГКНБ. Ему понравился хлеб, который там дают во время приема пищи.

«Я там не ел, что давали. Только в первые дни пил чай. Иногда брал хлеб – он у них вкусный», - рассказал он.

Лидер партии «Ар-Намыс» Феликс Кулов сидел вСИЗО ГКНБ в начале 2000-х. В то время, рассказал он, кормили там неплохо, но еда жирная.

«Я объявил голодовку, а когда прекратил, мне прописали диету. Поэтому для меня пища СИЗО была немного жирноватой. Видимо, масла там много было», - вспоминает он.

О сокамерниках

Феликс Кулов сидел один в двухместной камере. Других арестантов генералу не подселяли по его просьбе. Не хотел провокаций.

«Однажды ко мне в камеру пытались подсадить мужчину, обвиняемого в перевозке крупной партии наркотиков. Как только он вошел, я сказал ему стоять у двери и не двигаться. В коридоре я слышал чей-то поющий женский голос», - рассказывает собеседник.

Фото из Интернета. Феликс Кулов

Несостоявшийся сосед вместе с двумя женщинами был арестован за наркотики. Ему тогда светило 20 лет, это означало, что он мог оклеветать меня за то, чтобы ему сократили срок. Феликс Кулов

В итоге заключенного пересадили в другую камеру, а к Феликсу Кулову посадили директора горнорудного комбината Жалгапа Казакбаева.

«Мне сказали, что, если я заберу его к себе, в камеру поставят телевизор. Согласился, потому что мы были знакомы», - вспоминает генерал.

По его словам, директор горнорудного комбината просидел с ним около двух месяцев. «Так как камера прослушивалась, мы ни о чем не говорили, только песни пели. Больше в моей камере никого не было», - рассказывает Феликс Кулов.

Нариман Тюлеев вспоминает, что с ним сидели разные люди – от террористов до прокуроров.

«В основном просил, чтобы ко мне подсаживали молодых ребят. Они убирались в камере, готовили кушать», - говорит бывший мэр.

Около 40 сокамерников сменилось у Бекболота Талгарбекова.

Все они когда-то работали в разных сферах. «Со мной сидели работники умственного труда, милиционеры, сотрудники Счетной палаты», - говорит он.

Главное, адаптироваться

Политиков и бывших чиновников в изоляторе ГКНБ не унижают, не оскорбляют, пытки не применяют. К ним очень уважительное отношение.

Но «простых смертных» эта участь не минует даже здесь. Кубанычбек Кадыров рассказал, что сидящие с ним люди сообщали страшные вещи. Их били и пытали.

Фото из Интернета. Кубанычбек Кадыров

«Я сидел в двухместной камере. Моими сокамерниками были налоговики, прокуроры, террористы. При Абдиле Сегизбаеве и Болоте Суюмбаеве их страшно пытали – били током, под ногти кололи иголки. Меня физически не пытали – духу не хватило бы. Единственное, несколько месяцев не разрешали встречаться с родными, что тоже можно прировнять к пыткам», - отметил он.

Официально все респонденты отзываются о конвоирах и сотрудниках СИЗО хорошо – они выполняют свою работу, вежливо обращаются с заключенными, не выходят за рамки инструкций.

На условиях анонимности бывший арестованный рассказал, что люди начинают адаптироваться в заключении уже на третьи-пятые сутки, а по прошествии времени даже начинают отстаивать свои права.

«Через некоторое время человек понимает, что жизнь продолжается. Он начинает себе пробивать дорогу. Через конвоиров просит принести сигареты, телефон. Это, конечно, нарушение режима. И чаще всего отказывают. Иногда позвонить родным дают следователи. Из минусов – плохая связь и стукачество. В основном все строится на человеческой психологии – нужно хорошо попросить, и все будет, но только в определенных рамках», - рассказал он 24.kg.

Большинство из политических заключенных пользуются сотовыми телефонами, хотя это запрещено.

Тюремные будни

Условия в СИЗО ГКНБ отличаются от остальных мест заключения. Арестантам оказывают медпомощь по первому требованию. Имеется приличная санитарная часть, она отвечает современным условиям. Ремонт там сделали на деньги того же Наримана Тюлеева.

В учреждении есть небольшой спортивный зал. Феликс Кулов рассказывает, что в начале 2000-х там были только штанга, жим и гантели. Сейчас, по словам остальных, в «качалке» установлен современный спортивный инвентарь, в том числе беговая дорожка и велосипедный тренажер.

Есть у заключенных СИЗО ГКНБ книги - можно взять в библиотеке.

Но есть одна общая особенность всех мест заключения - специфический запах. По словам респондентов, несмотря на более улучшенные условия и наличие отремонтированных камер и санчасти, в СИЗО ГКНБ он тоже присутствует.

Общаться с самыми родными только раз в месяц, смотреть на небо через решетку, принимать пищу рядом с унитазом, ходить в душ только по распорядку, знать, что за тобой в глазок постоянно подглядывает конвойный… Изо дня в день. Некоторые годами.

Все наши без исключения собеседники были едины в одном – они стали ценить свободу и время по-особенному.