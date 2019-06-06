Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов в России

Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов, находящихся в России. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом миграционной политики Государственной службы миграции Майрамбек Бейшенов.

По его словам, положение мигрантов из КР после вступления в ЕАЭС улучшилось, однако остаются вопросы регистрации.

«Порядок немного сложен. Людям необходимо регистрироваться по месту фактического проживания. Но не всегда граждане РФ официально сдают квартиры, поэтому и не регистрируют жильцов. Остро стоит вопрос о легальности мигрантов. Если мигранта во время каких-то мероприятий обнаруживают по другому адресу, ему грозит штраф. Этот вопрос обсуждается на встречах на разном уровне», — отметил Майрамбек Бейшенов.

Кыргызстан предлагает перейти на упрощенную систему — уведомительного характера.

«Мы считаем, что необходимо дать возможность мигранту определиться с местом жительства, а потом он уведомит, что находится по этому адресу», — сказал завотделом.

Он добавил, что такая система практикуется в Казахстане. «Сейчас опыт изучаем, возможно, мы будем идти к внесению изменений в договор о ЕАЭС в части порядка регистрации для граждан союза», — подчеркнул Майрамбек Бейшенов.

Председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов заметил, что большая часть мигрантов из КР находится в России. По данным 2018 года, их более 650 тысяч человек.