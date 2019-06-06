12:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов в России

Кыргызстан предлагает упростить порядок регистрации мигрантов, находящихся в России. Об этом на пресс-конференции сообщил завотделом миграционной политики Государственной службы миграции Майрамбек Бейшенов.

По его словам, положение мигрантов из КР после вступления в ЕАЭС улучшилось, однако остаются вопросы регистрации.

«Порядок немного сложен. Людям необходимо регистрироваться по месту фактического проживания. Но не всегда граждане РФ официально сдают квартиры, поэтому и не регистрируют жильцов. Остро стоит вопрос о легальности мигрантов. Если мигранта во время каких-то мероприятий обнаруживают по другому адресу, ему грозит штраф. Этот вопрос обсуждается на встречах на разном уровне», — отметил Майрамбек Бейшенов.

Кыргызстан предлагает перейти на упрощенную систему — уведомительного характера.

«Мы считаем, что необходимо дать возможность мигранту определиться с местом жительства, а потом он уведомит, что находится по этому адресу», — сказал завотделом.

Он добавил, что такая система практикуется в Казахстане. «Сейчас опыт изучаем, возможно, мы будем идти к внесению изменений в договор о ЕАЭС в части порядка регистрации для граждан союза», — подчеркнул Майрамбек Бейшенов.

Председатель Государственной службы миграции Болотбек Ибраимжанов заметил, что большая часть мигрантов из КР находится в России. По данным 2018 года, их более 650 тысяч человек.
Ссылка:
просмотров: 352
Версия для печати
Материалы по теме
Миграционной амнистией в России воспользовались более 105 тысяч кыргызстанцев
Исхак Пирматов предлагает ввести патенты для трудовых мигрантов
Кыргызстанку в Турции обвинили в смерти бывшего парня
Отца семерых детей из Кыргызстана посадили в России за мошенничество
События в Якутске. Представители властей Кыргызстана попросили прощения
Информация о групповом изнасиловании кыргызстанки в Москве — фейк
События в Якутии. Представительство МВД КР в России распространило заявление
Кыргызов в Якутии просят не выходить из домов до урегулирования обстановки
В Кыргызстане обеспокоены в связи с «антимигрантским» митингом в Якутии
Информация о рейдах против граждан Кыргызстана уточняется
Популярные новости
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Аиду Салянову задержали
Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и&nbsp;скандал с&nbsp;&laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Неделя-24. Уголовное дело Райымбека Матраимова и скандал с «КТ Мобайл»
Дата Орозо айта не&nbsp;изменится Дата Орозо айта не изменится
Члены партии Алмазбека Атамбаева 8&nbsp;июня выйдут на&nbsp;митинг. Что будут требовать? Члены партии Алмазбека Атамбаева 8 июня выйдут на митинг. Что будут требовать?
Бизнес
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!
Мобильный оператор&nbsp;О! поздравляет с&nbsp;праздником Орозо айт Мобильный оператор О! поздравляет с праздником Орозо айт
Новые руководители &laquo;Акнета&raquo; опровергают рейдерский захват компании Новые руководители «Акнета» опровергают рейдерский захват компании