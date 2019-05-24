23:41
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В заповеднике «Дашман» проведут экологическую акцию и субботник

В заповеднике «Дашман» в Джалал-Абадской области 28 мая пройдет экологическая акция «Марш парков 2019». Об этом сообщили в общественном фонде «CAMP Ала-Тоо».

По его данным, цель — рассказать местным жителям о парке и привлечь их внимание к сохранению флоры и фауны природной зоны.

Запланированы экскурсия по заповеднику, мини-лекции о растениях и простые эксперименты, позволяющие определить возраст зеленых насаждений и подсчитать количество углерода в растениях.

Читайте по теме
В Кыргызстане просят не превращать заповедник «Дашман» в природный парк

Параллельно пройдет субботник на территории заповедника.

Ожидается, что в акции примут участие около 1 тысячи человек — сотрудники управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), местные жители, представители экологического центра и школьники.

В фонде отметили, что «Марш парков 2019» стартовал в Кыргызстане 16 апреля. Мероприятие проводят ежегодно в рамках одноименной международной акции. В Кыргызстане она охватит 10 государственных природных заповедников, 12 государственных природных парков и биосферную зону озера Иссык-Куль.

Государственный природный заповедник «Дашман» в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области создали 12 июля 2012 года в целях сохранения реликтовых орехово-плодовых лесов юга Кыргызстана. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предложил изменить статус природного заповедника «Дашман» и перевести его в разряд национальных парков. Представители общественных экологических организаций и активисты выступили против понижения статуса заповедника.
Ссылка:
просмотров: 44
Версия для печати
Материалы по теме
Переселение маралов. Как они прижились на новом месте и зачем ходят в село
Цифра дня. 7 429 незаконных построек на землях лесного фонда и заповедников
В Кыргызстане просят не превращать заповедник «Дашман» в природный парк
В Кыргызстане Дашманский заповедник превратят в природный парк
Депутат Жогорку Кенеша вновь требует превратить заповедник «Дашман» в парк
В заповеднике Сары-Челек браконьеры незаконно ловили рыбу. Им помогали егеря
Судьба природного заповедника «Дашман» решится в сентябре
Чиновники объяснили, за что при въезде в заповедник «Хан-Тенгри» взимают 5 тысяч
За вход в заповедник «Энильчек» установили плату 5 тысяч сомов. Туристы против
Неделя-24: что вы могли пропустить
Популярные новости
Штормовое предупреждение: ожидаются ливни Штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не&nbsp;хочет Алмазбек Атамбаев несколько раз предлагал мировую. Сооронбай Жээнбеков не хочет
Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик Сын Омурбека Текебаева Эсентур снял социальный ролик
Из&nbsp;охранника казино в&nbsp;начальники &laquo;Девятки&raquo;. Дамир Мусакеев о&nbsp;своей карьере Из охранника казино в начальники «Девятки». Дамир Мусакеев о своей карьере
Бизнес
Официальный комментарий ГП&nbsp;&laquo;НК&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo; Официальный комментарий ГП «НК «Кыргыз темир жолу»
Новый магазин O!Store приглашает в&nbsp;гости баткенцев Новый магазин O!Store приглашает в гости баткенцев
Новый стиль жизни с&nbsp;микроволновой печью LG&nbsp;NeoChef Новый стиль жизни с микроволновой печью LG NeoChef
Добро пожаловать в&nbsp;новые офисы MegaStore! Добро пожаловать в новые офисы MegaStore!