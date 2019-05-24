В заповеднике «Дашман» проведут экологическую акцию и субботник

В заповеднике «Дашман» в Джалал-Абадской области 28 мая пройдет экологическая акция «Марш парков — 2019». Об этом сообщили в общественном фонде «CAMP Ала-Тоо».

По его данным, цель — рассказать местным жителям о парке и привлечь их внимание к сохранению флоры и фауны природной зоны.

Запланированы экскурсия по заповеднику, мини-лекции о растениях и простые эксперименты, позволяющие определить возраст зеленых насаждений и подсчитать количество углерода в растениях.

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Параллельно пройдет субботник на территории заповедника.

Ожидается, что в акции примут участие около 1 тысячи человек — сотрудники управления Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ), местные жители, представители экологического центра и школьники.

В фонде отметили, что «Марш парков — 2019» стартовал в Кыргызстане 16 апреля. Мероприятие проводят ежегодно в рамках одноименной международной акции. В Кыргызстане она охватит 10 государственных природных заповедников, 12 государственных природных парков и биосферную зону озера Иссык-Куль.

Государственный природный заповедник «Дашман» в Базар-Коргонском районе Джалал-Абадской области создали 12 июля 2012 года в целях сохранения реликтовых орехово-плодовых лесов юга Кыргызстана. Депутат Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров предложил изменить статус природного заповедника «Дашман» и перевести его в разряд национальных парков. Представители общественных экологических организаций и активисты выступили против понижения статуса заповедника.