Цифровизация в Кыргызстане: ID-карты нового поколения есть, а толку от них нет

С мая 2017 года в республике начали выдавать биометрические ID-карты с электронным чипом, на котором хранятся персональные и биометрические данные владельца и электронная подпись. В Государственной регистрационной службе называют проект успешным, ведь, по их мнению, у кыргызстанцев появилась возможность пользоваться электронными услугами.

Однако все чаще от владельцев биометрических ID-карт поступают жалобы. 24.kg провело эксперимент, на самом ли деле новые паспорта дают столько возможностей.

Выбор за KOICA, ответственность за ГРС

Напомним, что Южная Корея выделила Кыргызстану $15,25 миллиона на реализацию проекта по внедрению системы электронных национальных удостоверений личности.

Проект реализует Агентство по международному сотрудничеству Кореи — KOICA, которое в виде гранта предоставляет $7,46 миллиона. Эти деньги предназначены непосредственно для изготовления 3 миллионов паспортов до конца 2017-го. Такими были условия соглашения, в котором четко прописана задача — поддержка проведения президентских выборов-2017.

В соглашении между сторонами указано, что KOICA будет отбирать поставщика и заключать с ним договор, а отвечать за последствия будет ГРС.

«Государственная регистрационная служба делегирует KOICA полномочия по отбору поставщика для предоставления бланков электронных национальных ID-карт и заключению отдельного контракта с отобранным поставщиком. Все обязанности и обязательства, которые могут иметь место в отношении контракта, заключенного между ГРС и поставщиком, будут возложены на ГРС», — говорится в документе.

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Более того, стороны не вправе предъявлять претензии или обращаться в суд, если не будут соблюдены сроки реализации проекта.

Для перехода на биометрические паспорта Кыргызстану потребовалось несколько лет. О новых ID-картах заговорили еще в 2013 году, но первые документы выдали в мае 2017-го.

Чиновники ГРС обещали, что с помощью ID-карты кыргызстанцам будет проще проходить пограничный контроль, если у принимающей страны имеются определенные технические средства. Кроме того, упростится процедура смены прописки, семейного положения. Все изменения должны вноситься в чип, но для этого нужны ридеры для считывания информации.

Чип не работает

Кыргызстанцы в эти обещания поверили, однако не тут-то было. Пользователь социальной сети Facebook Виктор Ус написал, что не может воспользоваться биометрическим паспортом.

«Решил поучаствовать в аукционе, для участия нужна электронная подпись. Купил считыватель для электронного паспорта. Два дня мучился, драйвера ставил, искал ошибки, все равно не работает. Думал, может, считыватель не работает. Взял у соседа паспорт, считыватель работает, все данные показывает, а вот мой паспорт не читает. Поменяют ли мне бесплатно паспорт или я должен платить за замену? Как ГРС занимается изготовлением паспортов с электронным чипом, если половина из них не работает?» — возмутился он.

Полковник милиции в отставке Александр Зеличенко также в Сети поделился тем, что не смог в полной мере воспользоваться ID-картой. «Хотел взять Samsung в рассрочку. Узнав про биометрическую ID-карту, кроме прочего, потребовали справку из ЦОН о прописке. Но ведь вся информация есть на чипе, однако считать ее нечем. Оказалось, что такие же проблемы возникают и в банках (ипотеки, ссуды), и при покупке в кредит. А ведь биометрику совсем недавно преподносили как прорыв в чуть ли не XXII век, нет? А она даже в бишкекском ЦУМе не проходит. При этом на ID-карты старого образца, куда прописка черным по белому вписана, такой справки не требуется. В ГРС говорят, что торговые точки и те же банки не хотят обзаводиться считывающими устройствами. Потребитель причем? Я же добросовестно за паспорт заплатил, мне по нему «дорогу в рай» гарантировали», — написал он.

В октябре прошлого года ГРС проводила для журналистов пресс-тур в один из ЦОН и демонстрировала, как просто получить паспорт. Тогдашний пресс-секретарь Мелис Эржигитов без труда заменил ID-карту за 13 минут, но ридер не считал информацию с его старого паспорта.

Сотрудники ЦОН лишь развели руками, дескать, система не обновилась или произошел сбой.

В Государственной регистрационной службе рассказали, почему возникают проблемы со считыванием данных биометрических ID-карт. При получении паспорта выдается пин-код. Если его ввести неправильно три раза, то чип может заблокироваться. Для разблокировки следует обратиться в ЦОН.

К поломке чипа могут привести внешние факторы. Биометрические ID-карты нельзя использовать вблизи устройств с магнитным излучением.

Выходит, владельцы биометрических ID-карт сами виноваты в том, что информация с чипа не считывается? 24.kg решило провести эксперимент.

Пять из пяти

Многие сталкиваются с проблемой в аэропорту. Для владельцев биометрических паспортов рядом с пограничными стойками установлены три электронные стойки с дисплеями. Пройти через Е-гейты без очереди могут только кыргызстанцы с биометрической ID-картой, которые прилетают из России и Казахстана. Однако зачастую система не срабатывает.

Для проверки мы взяли пять ID-карт, выданных в разное время, и несколько ридеров, купленных в разных местах.

В одном из интернет-магазинов продавец предупредила, что не все ридеры справляются с поставленной задачей. Купить их можно от 890 сомов. Вероятнее всего, проблема в программном обеспечении. Не все оборудование адаптируется под него.

Для проверки доступно два портала — Государственной регистрационной службы и Государственного комитета информационных технологий. На портале ГРС portal.srs.kg достаточно лишь нажать на вкладку «Скачать программу» и подключить ридер. Для аутентификации необходимо лишь ввести пин-код.

На сайте Госкомсвязи процедура проверки сложнее. Помимо установки программы, придется еще и зарегистрироваться. После этого нужно ввести еще дополнительные персональные данные — номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

Из тех ID-карт, которые мы взяли для эксперимента, только одна ранее проходила через систему. На стойке в аэропорту ею воспользоваться не удалось, а через порталы госуслуг данные открылись. Рабочими оказались и остальные документы. Проблем при считывании не возникло.

Цифровизация затянулась

Второй год в Кыргызстане не могут запустить в полной мере систему «Тундук». Президент Сооронбай Жээнбеков признал, что работа начата еще в 2016 году, когда он был премьер-министром, но до сих пор не завершена. «Пока цифровые инструменты используются не в полную меру, предоставление услуг и документооборот осуществляются в основном в бумажном виде. Это приводит к непрозрачности процесса принятия решений и коррупционным явлениям. Необходимо завершить процесс перевода в электронный формат 189 госуслуг и полноценного внедрения единого интернет-портала», — отметил он на первом телекоммуникационном форуме в Оше.

В Госкомсвязи признают, что часть услуг не доступна получателям.

Перечень подключенных государственных услуг

1Министерство экономики:

поиск, подбор и представление копий документов по стандартизации на бумажном или электронном носителе и обслуживание потребителей по информационному абоненту.

2Министерство внутренних дел:

выдача справок гражданам о наличии судимости на территории КР;

проверка штрафов ПДД.

3Государственная регистрационная служба:

выдача справок о наличии потерянных документов в базе данных бюро находок;

хранение документов, являющихся частью архивного фонда;

выдача документов во временное пользование из архивного фонда вне территории архивного учреждения;

проверка готовности паспорта.

4Социальный фонд:

сведения о наличии пенсионных начислений;

выписка из личного страхового счета гражданам;

данные о задолженности перед Социальным фондом по страховым взносам.

5Государственная служба интеллектуальной собственности и инноваций:

обеспечение доступа к специальным базам данных;

выдача справки о действии научно-технической документации;

издание печатной продукции вне годового плана;

сканирование и копирование научно-технической литературы и документации;

составление тематического библиографического списка;

выполнение тематических подборок научно-технической информации;

классификация темы по международной патентной классификации, универсальной десятичной классификации;

патентные поиски по изобретениям по фондам КР;

предоставление информации по вопросам интеллектуальной собственности и ее коммерциализации;

оценка объектов интеллектуальной собственности.

6Министерство культуры, информации и туризма:

предоставление среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства в пределах установленной квоты (государственного заказа) по очной форме обучения;

предоставление залов и помещений, а также оборудования, инвентаря учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры;

представление библиографических справок;

предоставление высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства в пределах установленной квоты (государственного заказа).

7Министерство чрезвычайных ситуаций:

обследование инженерных сооружений с содержанием химических вредных веществ и выдача заключения по заявкам физических и юридических лиц, эксплуатирующих данные сооружения;

испытание специального оборудования шахт и рудников по заявкам физических и юридических лиц;

предоставление специализированной метеорологической, агрометеорологической, гидрологической информации;

подготовка и переподготовка специалистов НПО, учреждений, организаций, коммерческих структур и физических лиц в области гражданской защиты;

подготовка и переподготовка специалистов, обучение рабочих, служащих, студентов, учащихся мерам пожарной безопасности;

организация и проведение подводно-технических, водолазных работ и дайвинга;

обучение, подготовка, переподготовка, повышение квалификации специалистов по водолазному делу, водно-спасательному делу, дайвингу;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации спасателей негосударственных (нештатных) аварийно-спасательных формирований.

8Министерство образования и науки:

выдача дубликатов утерянных ведомственных наград физическим лицам, получившим ранее ведомственные награды;

выдача справки о подтверждении обучения граждан КР в зарубежных учебных заведениях;

выдача справки о подлинности документа о среднем и/или высшем профессиональном образовании, выданного в КР.