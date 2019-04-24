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Общество

Сервис «Яндекс.Еда» готов выплатить компенсацию семье погибшего кыргызстанца

Родственники умершего в Санкт-Петербурге (Россия) курьера из Кыргызстана в суд не обращались. Об этом 24.kg рассказали в посольстве КР в РФ. 

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По данным дипломатической миссии, тело кыргызстанца уже отправлено на родину. Сервис доставки «Яндекс.Еда» прорабатывает вопрос выплаты компенсации, но ее размер пока неизвестен. Уголовное дело по факту смерти курьера не возбуждалось. 

Информацию о смерти курьера распространили в социальной сети «ВКонтакте». Один из источников сообщил, что молодой человек, одетый в форменную одежду, скончался прямо на улице — по предварительным данным, от сердечного приступа. 

Другие говорили, что он «упал замертво после того, как проработал более 10 часов без остановки». По их словам, «супервайзер требовал от него осуществлять быстрые доставки». В социальных сетях появились также жалобы курьеров на тяжелую работу.

Это не первый случай, когда представители сферы обслуживания выходят в многочасовые смены без отдыха. Ранее, напомним, сообщалось об уроженце Кыргызстана Чингизе Анарбек уулу. Он  наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Чингиз Анарбек уулу уснул за рулем после 20-часовой смены. Тверской суд Москвы приговорил его к полутора годам принудительных работ.
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