Сервис «Яндекс.Еда» готов выплатить компенсацию семье погибшего кыргызстанца

Родственники умершего в Санкт-Петербурге (Россия) курьера из Кыргызстана в суд не обращались. Об этом 24.kg рассказали в посольстве КР в РФ.
Информацию о смерти курьера распространили в социальной сети «ВКонтакте». Один из источников сообщил, что молодой человек, одетый в форменную одежду, скончался прямо на улице — по предварительным данным, от сердечного приступа.
Другие говорили, что он «упал замертво после того, как проработал более 10 часов без остановки». По их словам, «супервайзер требовал от него осуществлять быстрые доставки». В социальных сетях появились также жалобы курьеров на тяжелую работу.
Это не первый случай, когда представители сферы обслуживания выходят в многочасовые смены без отдыха. Ранее, напомним, сообщалось об уроженце Кыргызстана Чингизе Анарбек уулу. Он наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Чингиз Анарбек уулу уснул за рулем после 20-часовой смены. Тверской суд Москвы приговорил его к полутора годам принудительных работ.