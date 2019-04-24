Сервис «Яндекс.Еда» готов выплатить компенсацию семье погибшего кыргызстанца

Родственники умершего в Санкт-Петербурге (Россия) курьера из Кыргызстана в суд не обращались. Об этом 24.kg рассказали в посольстве КР в РФ.

Читайте по теме Скончавшийся курьер сервиса доставки «Яндекс.Еда» был уроженцем Кыргызстана

По данным дипломатической миссии, тело кыргызстанца уже отправлено на родину. Сервис доставки «Яндекс.Еда» прорабатывает вопрос выплаты компенсации, но ее размер пока неизвестен. Уголовное дело по факту смерти курьера не возбуждалось.

Информацию о смерти курьера распространили в социальной сети «ВКонтакте». Один из источников сообщил, что молодой человек, одетый в форменную одежду, скончался прямо на улице — по предварительным данным, от сердечного приступа.

Другие говорили, что он «упал замертво после того, как проработал более 10 часов без остановки». По их словам, «супервайзер требовал от него осуществлять быстрые доставки». В социальных сетях появились также жалобы курьеров на тяжелую работу.

Это не первый случай, когда представители сферы обслуживания выходят в многочасовые смены без отдыха. Ранее, напомним, сообщалось об уроженце Кыргызстана Чингизе Анарбек уулу. Он наехал на людей на Ильинке в первые дни чемпионата мира по футболу. Его обвинили в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Чингиз Анарбек уулу уснул за рулем после 20-часовой смены. Тверской суд Москвы приговорил его к полутора годам принудительных работ.