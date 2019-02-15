«Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение

Проверить штрафы за нарушение ПДД можно и через мобильное приложение. Сервис доступен для скачивания в Play Маркете.

ГП «Инфоком» совместно с «Намба Софт» в рамках проекта «Безопасный город» для удобства и оперативного информирования водителей разработало мобильное приложение по штрафам за нарушение ПДД.

В приложении можно проверить штрафы всех транспортных средств в Кыргызстане по ПИН и госномеру, получить информацию о штрафе, фотографии и протокол.

После установки следует ввести ИНН и номер машины и проверить наличие штрафов.

Приложение работает на двух платформах Androidи iOS. Источником информации является официальная база данных о нарушениях ГУОБДД МВД КР.

Это первая версия приложения. На втором этапе будут внедрены автоматическое уведомление пользователей о новых штрафах и возможность онлайн-оплаты через банковскую карту или электронный кошелек.

В дальнейшем планируется расширить возможности приложения путем внедрения сервисов по транспорту: проверка водительского удостоверения, наличие статуса ареста.

Штрафы за нарушения ПДД будут накладываться на владельца автомобиля, гражданам рекомендуется незамедлительно переоформить транспортное средство на лицо, которое им управляет фактически.