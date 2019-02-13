«Безопасный город», день второй. На что жалуются водители

Камеры видеофиксации работают в Кыргызстане только второй день, а водители завалили социальные сети жалобами на проект «Безопасный город».
Автомобилисты разделились на два лагеря: одни поддерживают проект, другие требуют убрать камеры, обвиняя их в пробках на дорогах.
Не хватает полос
Многие водители жалуются на то, что нет поворота налево со второго ряда. Именно это, по их мнению, привело к многочисленным пробкам.
«В … такой «Безопасный город», где нет допсигналов и поворота со второго ряда», - написал в социальной сети Facebook пользователь Солнечный круг.
Айжамал Кондучалова настаивает на том, что следует убрать дополнительный светофор для поворота налево на перекрестке Абдрахманова и Боконбаева либо убрать запрет на движение только налево. «На нем поворачивают одна-две машины, а из-за этого весь основной поток, направляющийся в сторону микрорайонов, создает пробку в среднем ряду, так как правый ряд в основном занимает общественный транспорт. Если раньше многие становились в левый ряд, то теперь на этом участке затор», — написала она.
Пользователь приложила фотографию, где видно, что ни одна из стоящих в левом ряду машин не собирается поворачивать налево. «Ближе к перекрестку все они стали щемиться в средний ряд. Нельзя на этом участке выделять отдельную полосу только для тех, кто поворачивает налево. Надо оставить прежний знак «Налево и прямо», — рекомендует она.
Не хватает знаков
Автомобилисты отмечают, что на многих перекрестках стоп-линия и знак «Стоп» находятся не параллельно.
На пересечении улиц Горького и 7 Апреля из-за знака не видно камеру.
«Знак стоит в 3 метрах от камеры и направлен в другую сторону. Когда у нас научатся нормально ставить знаки? Порой они вводят в заблуждение, противоречат друг другу», — рассказал читатель 24.kg.
Водители также интересуются, почему в селе Лебединовка знак «Видеофиксация» белый, а на остальных перекрестках синий. На улице Ибраимова знак «Видеофиксация» установлен, а камер на перекрестке нет.
Не хватает мозгов
Видео с маршрутками, выстроившимися в ряд на проспекте Чуй, вызвало фурор в соцсетях. Таких дисциплинированных водителей в Бишкеке давно не видели. Но не все последовали их примеру.
«Это как надо не уважать пассажиров, подвергать их опасности, выезжая нагло на встречку, а потом еще из принципа (как сказал сам водитель бусика) не уступать дорогу?! Складывается ощущение, что водителей маршруток где-то специально обучают агрессии по отношению ко всему, что движется. Может, чем больше он нарушит Правил дорожного движения, тем больше его ожидает премия?.. И это излюбленное — остановить свой бусик посреди дороги с полным салоном жаждущих добраться до дому людей, выйти из него, вытащить другого водителя и устроить мордобой. Спасибо все-таки тем, кто придумал «Умный город».