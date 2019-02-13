«Безопасный город», день второй. На что жалуются водители

Камеры видеофиксации работают в Кыргызстане только второй день, а водители завалили социальные сети жалобами на проект «Безопасный город».

Автомобилисты разделились на два лагеря: одни поддерживают проект, другие требуют убрать камеры, обвиняя их в пробках на дорогах.

Не хватает полос

Многие водители жалуются на то, что нет поворота налево со второго ряда. Именно это, по их мнению, привело к многочисленным пробкам.

«На проспекте Чуй при пересечении с улицей Курманджан датки, если ехать в западном направлении, раньше было четыре полосы движения. Теперь же их стало три, но правая в два раза шире. Перед перекрестком есть расширение проезжей части, даже остались следы старой разметки, по которым видно, что там должно быть четыре полосы. Нужно сделать, как было раньше», — советует читатель.

«В … такой «Безопасный город», где нет допсигналов и поворота со второго ряда», - написал в социальной сети Facebook пользователь Солнечный круг.

Айжамал Кондучалова настаивает на том, что следует убрать дополнительный светофор для поворота налево на перекрестке Абдрахманова и Боконбаева либо убрать запрет на движение только налево. «На нем поворачивают одна-две машины, а из-за этого весь основной поток, направляющийся в сторону микрорайонов, создает пробку в среднем ряду, так как правый ряд в основном занимает общественный транспорт. Если раньше многие становились в левый ряд, то теперь на этом участке затор», — написала она.

Пользователь приложила фотографию, где видно, что ни одна из стоящих в левом ряду машин не собирается поворачивать налево. «Ближе к перекрестку все они стали щемиться в средний ряд. Нельзя на этом участке выделять отдельную полосу только для тех, кто поворачивает налево. Надо оставить прежний знак «Налево и прямо», — рекомендует она.

Не хватает знаков

Автомобилисты отмечают, что на многих перекрестках стоп-линия и знак «Стоп» находятся не параллельно.

«На многих дорогах разметка стерлась, а камера их видит, вот тебе и штраф, — написал Ilnur Nigmatuly. — Ты стоишь на перекрестке и ждешь, когда черепахи закончат переходить. И вот последняя черепашка заканчивает свое передвижение, когда у тебя уже горит красный. Ты либо заканчиваешь маневр на красный, либо стоишь за стоп-линией? Вот тебе штраф! На площади поток черепашек нескончаемый, стоишь долго. И вот, наконец, открыта дорога, и начинаешь движение, как вдруг на том конце пешехода очередная черепашка переходит, а ты уже едешь. Опять штраф».

На пересечении улиц Горького и 7 Апреля из-за знака не видно камеру.

«Знак стоит в 3 метрах от камеры и направлен в другую сторону. Когда у нас научатся нормально ставить знаки? Порой они вводят в заблуждение, противоречат друг другу», — рассказал читатель 24.kg.

Водители также интересуются, почему в селе Лебединовка знак «Видеофиксация» белый, а на остальных перекрестках синий. На улице Ибраимова знак «Видеофиксация» установлен, а камер на перекрестке нет.

Не хватает мозгов

Видео с маршрутками, выстроившимися в ряд на проспекте Чуй, вызвало фурор в соцсетях. Таких дисциплинированных водителей в Бишкеке давно не видели. Но не все последовали их примеру.

Пользователь Дарья Ру заметила, что водители некоторых бусов так и не поумнели. «Обычный вчерашний рабочий день, переполненный пассажирами троллейбус № 10 поворачивает с улицы Байтик Баатыра на Московскую, проезжает несколько метров и встает как вкопанный. Стоит так несколько минут, пока обеспокоенные пассажиры не начинают всматриваться в окна, недовольно переговариваться и искать причину внезапной остановки. А причина-то, оказывается, банальна: водитель маршрутного такси № 118 решил объехать пробку по встречке. Да не вышло, тут как айсберг из песни Пугачевой «выплыл из тумана» 10-й троллейбус. Бедный водитель маршрутки не ожидал такого и, видимо, впал в кому, так как достаточно долго сидел и смотрел на водителя троллейбуса. Потом очнулся, вышел из машины и стал миролюбиво так просить съехать куда-нибудь, а для пущей важности ударил кулаком по троллейбусу», — написала пользователь.

«Это как надо не уважать пассажиров, подвергать их опасности, выезжая нагло на встречку, а потом еще из принципа (как сказал сам водитель бусика) не уступать дорогу?! Складывается ощущение, что водителей маршруток где-то специально обучают агрессии по отношению ко всему, что движется. Может, чем больше он нарушит Правил дорожного движения, тем больше его ожидает премия?.. И это излюбленное — остановить свой бусик посреди дороги с полным салоном жаждущих добраться до дому людей, выйти из него, вытащить другого водителя и устроить мордобой. Спасибо все-таки тем, кто придумал «Умный город».