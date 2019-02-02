Дело Дуйшенбека Зилалиева. В ГКНБ допросили родителей его супруги

На допрос по второму делу экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева в ГКНБ вызвали родителей супруги. Об этом 24.kg сообщила адвокат Чинара Джакупбекова.

По ее словам, их спрашивали, насколько они состоятельны, какие подарки делали дочери и зятю, был ли Дуйшенбек Зилалиев состоятельным человеком всегда или его финансовое состояние улучшилось только после прихода на государственную службу. Самого бывшего чиновника пока не допрашивали.

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Дуйшенбека Зилалиева обвинили в незаконном обогащении. У него обнаружили незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете.

Адвокат Чинара Джакупбекова утверждает, что в отношении ее подзащитного выполняется политический заказ. Сам он свое дело тоже называет политическим шоу и вину не признает.

«Я не понимаю, почему не ведут следствие. Ни очных ставок, ни экспертиз. Дуйшенбек Зилалиев просто сидит в СИЗО ГКНБ», — отметила юрист.