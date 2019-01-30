14:29
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Власть

С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН

В бытность руководителем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев выдал две трети от общего количества всех лицензий на разработку месторождений, выданных за все годы независимости Кыргызстана. Об этом на заседании Совета безопасности на тему «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» сообщил председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов.

По его словам, сейчас идет расслелование по факту выдачи Дуйшенбеком Зилалиевым лицензий 13 иностранным компаниям.

Председатель ГКНБ отметил, что сейчас проверяется факт об аффелированности 13 компаний с Дуйшенбеком Зилалиевым.

«Там были манипуляции. Отбирали, отзывали лицензии и выдавали другим», — прокомментировал позже журналистам Идирис Кадыркулов ход расследования.

Напомним, что бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев арестован 9 декабря 2018 года. В банковской ячейке одного из коммерческих банков обнаружили почти $1 миллион. Его подозревают в незаконном обогащении. Следователи продолжают выяснять, каким компаниям Дуйшенбек Зилалиев продавал лицензии на разработку месторождений, когда возглавлял Госагентство по геологии и недропользованию.
Ссылка:
просмотров: 10815
Версия для печати
Материалы по теме
Дело Дуйшенбека Зилалиева. В ГКНБ допросили родителей его супруги
Дуйшенбека Зилалиева по второму уголовному делу за месяц допросили один раз
Шутка Дуйшенбека Зилалиева. Адвокаты упрекают судей в нарушении Конституции
Бишкекский горсуд оставил в силе приговор Дуйшенбеку Зилалиеву по делу о бомбе
Шутка Дуйшенбека Зилалиева. Свидетель запомнила обвиняемого в образе Гарфилда
Шутка Дуйшенбека Зилалиева. Суд отказал в прекращении уголовного дела о бомбе
Главный свидетель по делу Дуйшенбека Зилалиева запуталась в показаниях
Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев называет свое дело политическим шоу
Главный свидетель в деле Дуйшенбека Зилалиева о бомбе изменила показания
Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев сдал не ту налоговую декларацию
Популярные новости
Трайбализм в&nbsp;медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из&nbsp;двух регионов Трайбализм в медицине. Больницы Бишкека поделили профессора из двух регионов
Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС Сооронбай Жээнбеков заявляет, что есть силы, пытающиеся сорвать саммит ШОС
Не&nbsp;треснут? Пожизненно содержать премьеров и&nbsp;спикеров&nbsp;ЖК предлагает депутат Не треснут? Пожизненно содержать премьеров и спикеров ЖК предлагает депутат
После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в&nbsp;гараж правительства После критики Минздрав отправил свои дорогие джипы в гараж правительства
Бизнес
Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о&nbsp;перспективах развития MegaCom Общественный совет ФУГИ заслушал отчет о перспективах развития MegaCom
MegaCom сообщает о&nbsp;приостановлении приема платежей через &laquo;Мобильник&raquo; MegaCom сообщает о приостановлении приема платежей через «Мобильник»
Смартфоны HONOR в&nbsp;рассрочку без процентов и&nbsp;переплаты в&nbsp;O!Store Смартфоны HONOR в рассрочку без процентов и переплаты в O!Store
Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и&nbsp;переплат Как купить смартфон мечты без первоначального взноса и переплат