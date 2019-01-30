С размахом! Сколько выдал лицензий Дуйшенбек Зилалиев, будучи главой ГКПЭН

В бытность руководителем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Дуйшенбек Зилалиев выдал две трети от общего количества всех лицензий на разработку месторождений, выданных за все годы независимости Кыргызстана. Об этом на заседании Совета безопасности на тему «О мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования КР» сообщил председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов.

По его словам, сейчас идет расслелование по факту выдачи Дуйшенбеком Зилалиевым лицензий 13 иностранным компаниям.

Председатель ГКНБ отметил, что сейчас проверяется факт об аффелированности 13 компаний с Дуйшенбеком Зилалиевым.

«Там были манипуляции. Отбирали, отзывали лицензии и выдавали другим», — прокомментировал позже журналистам Идирис Кадыркулов ход расследования.

Напомним, что бывший вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев арестован 9 декабря 2018 года. В банковской ячейке одного из коммерческих банков обнаружили почти $1 миллион. Его подозревают в незаконном обогащении. Следователи продолжают выяснять, каким компаниям Дуйшенбек Зилалиев продавал лицензии на разработку месторождений, когда возглавлял Госагентство по геологии и недропользованию.