Митинг в Чаткале продолжается. Задержан еще один житель Терек-Сая

Задержан еще один житель села Терек-Сай Чаткальского района. Информацию подвердила пресс-служба УВД Джалал-Абада.

По их данным, Юлдаш Даминов подозревается в применении насилия в отношении представителя власти и хулиганстве.

«Ранее по этому делу задержали 15 человек на 48 часов. Одного отпустили после допроса. Все они находятся в УВД Джалал-Абада», — сообщили в УВД.

По его данным, митинг в селе Терек-Сай с требованием освободить задержанных продолжается. В нем участвуют 90 человек.

«С ними встретилось руководство области и района, представители «Кыргызалтына». Большинство митингующих — сотрудники предприятия «Эти Бакыр Терексай», — рассказали в УВД.

Напомним, сообщалось, что сотрудники спецназа на территории предприятия «Эти Бакыр Терексай» 5 ноября избили жителя села Терек-Сай, прогонявшего скот. Односельчане возмутились, разгорелся конфликт. Два милиционера получили травмы. Позже милиция задержала 14 человек.