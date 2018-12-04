Бишкеку нужно новое кладбище в южной части, уверены в ритуальном агентстве мэрии

В южной части столицы необходимо открыть новое кладбище. Об этом на рабочем совещании в мэрии сообщил директор Бишкекского агентства ритуальных услуг Аскербек Алиев.

Он отметил, что вопрос поднимают два года.

«На Юго-Западном кладбище, которое работает 45 лет, почти не осталось мест. Здесь производят только подзахоронения. При открытии его площадь составляла 69 гектаров, сейчас — около 300. С 2017 года, после открытия кладбища в селе Гроздь, оно считается полузакрытым. Кладбище «Гроздь» от южных районов находится на расстоянии более 40 километров. Горожане неохотно хоронят там близких. Идет захоронение в пригородах, Маевке, Аламединском районе. Многие поднимают вопрос об открытии кладбища в южной части Бишкека», — рассказал он.

Всего на балансе БАРУ шесть кладбищ, половина из них закрыта.