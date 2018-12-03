Кондиционеры в Историческом музее. Обслуживание обойдется в 733,8 тысячи сомов

Годовое сервисное и техническое обслуживание и ремонт оборудования системы кондиционеров и вентиляции Исторического музея обойдутся в 733,8 тысячи сомов. Об этом сообщил портал государственных закупок.

В объявлении указано, что работы будет выполнять ОсОО «Арктика бриз», так как только оно обладает интеллектуальными или исключительными правами на выполнение этих услуг.

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Специалисты компании должны проверять оборудование ежеквартально, а также провести инструктаж персонала музея о правилах эксплуатации климатического оборудования.

Отметим, по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.

Музей до сих пор закрыт.