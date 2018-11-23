Как сотрудники мэрии незаконно заработали миллионы на освещении в Новый год

Сотрудники ГКНБ выявили многомиллионный ущерб, причиненный государству мэрией Бишкека и МП «Бишкексвет».

По данным ведомства, в ноябре 2016 года чиновники МП «Бишкексвет» и мэрии, злоупотребляя должностным положением и вопреки интересам государства, грубо нарушили Закон «О государственных закупках». Без проведения надлежащего конкурса и предварительно определив победителя по праздничному оформлению столицы к Новому, 2017 году, сотрудники предприятия заключили договор с аффилированной фирмой ОсОО «GrandPRO» на сумму 16 миллионов 250 тысяч сомов.

Кроме того, ОсОО «GrandPRO» были незаконно перечислены дополнительно 2 миллиона 19 тысяч сомов за работу, выполненную сотрудниками МП «Бишкексвет». В соответствии с актами стоимость оборудования и расходных материалов на праздничное оформление составила 13 миллионов 258 тысяч 500 сомов.

Однако, согласно таможенным декларациям ОсОО «GrandPRO», их фактическая стоимость — 7 миллионов 427 тысяч сомов, при этом сумма необоснованного завышения составила 5 миллионов 830 тысяч сомов.

В ГКНБ отмечают, что государству нанесен материальный ущерб в размере 7 миллионов 849 тысяч сомов.

В отношении должностных лиц МП «Бишкексвет» и мэрии прокуратура Бишкека возбудила уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики» УК КР. Ведется следствие.