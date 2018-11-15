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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (209)

Авария на ТЭЦ. Потерпевшие не смогли обосновать сумму ущерба

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных следователями ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев и семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им предъявили обвинение в коррупции.

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В ходе судебного заседания начался допрос представителей потерпевших — ими признали ОАО «Электрические станции» и «Бишкектеплосеть».  Они заявили, что подсудимые должны выплатить предприятиям компенсацию. «Электрические станции» требуют 8 миллионов 886 тысяч сомов, а «Бишкектеплосеть» — 80 миллионов 812 тысяч сомов. Но объяснить, откуда такие суммы, юристы, представляющие интересы компаний, не смогли.  

В итоге председательствующий судья Эмиль Кайыпов прервал допрос и попросил отвечающих подготовиться как следует к заседанию, которое состоится 20 ноября. 

По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.  
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