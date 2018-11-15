Прокуратуру Чуйской области обвинили в лоббировании коррупционных схем

Органы прокуратуры Сокулукского района и Чуйской области лоббируют коррупционные схемы Фрунзенского айыл окмоту. Об этом на пресс-конференции заявила депутат Фрунзенского айыльного кенеша Нургуль Усеинова.

По ее словам, в селе Комсомольском детский садик якобы сдают Институту животноводства и пастбищ. Однако на деле здание пустует. Ранее Всемирный банк на капитальный ремонт выделил большой грант, но деньги использовали не по назначению.

«Органы прокуратуры способствуют преступлению. Я выявила коррупционные факты, за которыми стоят родственники Икрамжана Илмиянова. В частности, во Фрунзенском айыл окмоту здания незаконно сдают в субаренду, незаконно спилили деревья и продали на стройматериалы. Детский садик правительство вернуло на баланс айыл окмоту, но глава сельской управы не хочет его принимать», — рассказала Нургуль Усеинова.

Депутат айыльного кенеша заявила, что после озвученных фактов ей стали поступать угрозы, а возле дома останавливались машины без госномеров.

«Дети нуждаются в садике, я не знала, что при попытке вернуть муниципальное здание выявятся и другие коррупционные схемы айыл окмоту. Позже выяснилось, что дорогу в селе Фрунзе не приняли в эксплуатацию. Независимый аудит показал, что ее построили с нарушениями. Прокуратура после моих писем отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления», — отметила Нургуль Усеинова.