Милиция нашла живодера, жестоко убившего в Джалал-Абаде кошку

В Джалал-Абаде сотрудники милиции установили личность мужчины, жестоко убившего кошку. Об этом сообщили в УВД области.

По их данным, живодером оказался 35-летний Ильяз Кубатбеков.

«Мужчина признался, что действительно убил кошку. По словам задержанного, он застрелил животное еще 5 октября», — сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

На видео, распространенном милицией, Ильяз Кубатбеков без сожаления заявил, что кошка была больной, чтобы не заразить детей, он выгнал животное из дома.

«После того как выгнал кошку, она стала лазить по крыше, а затем из сарая воровать цыплят. 5 октября я выстрелил в нее. Скинул видео в группу WhatsApp, оказалось, что оно стало распространяться по интернету. Я прошу прощения», — сказал Ильяз Кубатбеков.

Видео, где мужчина жестоко убивает кошку, распространили в WhatsApp и по социальным сетям. Живодер привязал животное к трубам и расстрелял из пневматического ружья.