В каждом доме уют и понимание. Модная писательница влюбилась в Кыргызстан

Модная писательница Оля Аманова побывала в Кыргызстане и посвятила нашей стране видеоблог.

Она призналась, что природные красоты Кыргызстана завораживают и только слепец может не заметить очарования этой маленькой горной республики.

У них у самих может совсем не быть денег, но они из кожи вон вылезут, чтобы устроить пир в вашу честь. При этом они не привыкли жаловаться на жизнь и ныть. Оля Аманова

По ее словам, гостеприимная кыргызская земля приветствовала ее очень тепло. «Сердце кыргызского народа очень вместительно, оно щедро, полно любви и сострадания. Здесь в любом доме вы найдете уют и понимание. С вами разделят как вашу радость, так и боль. Кыргызы — удивительный народ», — говорит Оля Аманова.Писательница уверяет, что кыргызы настолько дружелюбны, что заехав к ним на час, вы не заметите, как проведете у них в гостях неделю. Оля Аманова также предлагает обязательно попробовать блюда национальной кухни, которая не оставит равнодушным даже самого изысканного гурмана.

«Манты и оромо, плов и дымлама, самсы и лагман, шашлык и бешбармак; кумыс, компот, черный чай с молоком и медом — это далеко не полный список вкусностей, которые вам могут предложить. Полный перечень займет книгу», — сказала Оля Аманова.

Помните одно: в Кыргызстане каждый мант или боорсок лепят с любовью и из экологически чистых продуктов. Оля Аманова

Необычное впечатление на Олю Аманову произвел эпос «Манас». «Вы испытываете очень странные чувства. Это слагал народ, который не сможет исчезнуть», — утверждает Оля Аманова.

Писательница уверена, что, побывав один раз в Кыргызстане, вам захочется вернуться сюда снова.