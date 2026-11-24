«Манас» аэропортунда паспорттук көзөмөл системасында мүчүлүштүк жаралды
Бүгүн эртең менен «Манас» эл аралык аэропортунда Тышкы миграцияны эсепке алуунун бирдиктүү системасында техникалык мүчүлүштүк орун алды. Мындан улам паспорттук көзөмөлдө чоң кезектер пайда болгон.
Мамлекеттик чек ара кызматынан билдиришкендей, система саат 6:23төн тарта иштебей калган. Саат 8:30га карата ал толугу менен калыбына келтирилди.
Ведомстводон кошумчалашкандай, учурда бардык жүргүнчүлөр каттоодон жана чек ара көзөмөлүнөн штаттык режимде өтүп жатышат.