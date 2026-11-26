Кыргызстандан Милан, Париж, Лондон жана Токиого түз аба каттамы ачылышы мүмкүн
Кыргызстан Европага, Жакынкы Чыгышка жана Азияга жаңы эл аралык аба каттамдарын ачуу мүмкүнчүлүгүн караштырууда. Келечектүү багыттардын арасында Милан, Франкфурт, Берлин, Париж, Будапешт, Прага, Лондон, Брюссель, Токио жана Сингапур бар.
Бул тууралуу «Кыргызстан аэропорттору» ААК башкармалыгынын төрагасы Манасбек Самидиновдун Министрлер кабинетине караштуу Туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов менен жолугушуусунун жыйынтыгында белгилүү болду.
Тараптар эл аралык каттамдар тармагын кеңейтүү жана туристтик агымды көбөйтүүгө, ошондой эле Кыргызстандын чет мамлекеттер менен байланышын чыңдоого өбөлгө түзө турган жаңы аба каттамдарын ишке киргизүү келечегин талкуулашты.
Жолугушуунун жыйынтыгында кызматташуу жөнүндө меморандумга кол коюлду. Документ жаңы аба каттамдарын ачуу, учуулардын географиясын кеңейтүү жана Кыргызстандын туристтик потенциалын эл аралык деңгээлде илгерилетүү боюнча биргелешкен иштерди карайт.
Ведомстволор өз ара аракеттенүү өлкөнүн авиациялык жана туристтик тармактарын өнүктүрүүгө, ошондой эле чет элдик саякатчылар үчүн жагымдуулугун жогорулатууга мүмкүндүк берет деп эсептешет.