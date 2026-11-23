Кыргызстанда 4,5 миңден ашык диний уюмдар жана объекттер бар
Кыргызстанда 4 миң 596 диний уюм жана диний багыттагы объекттер бар. Бул тууралуу 24.kg агенттигине Дин иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиктен билдиришти.
Жалпы сандын ичинен 3 миң 883үн мечиттер түзөт.
Өлкөдө ошондой эле 220 ислам диний окуу жайы, 58 ислам диний уюму жана 42 ислам кайрымдуулук фонду иш алып барат.
Мындан тышкары, өлкөдө 387 христиан диний уюму жана башка багыттагы алты уюм бар. Алардын арасында иудаизм менен буддизмдин бирден жамааты, ошондой эле бахаи дининин төрт жамааты бар.
Буга чейин муфтият мечиттерди инвентаризациялоо иштери жүрүп жатканын жана жер тилкелери менен имараттардын документтери текшерилип жатканын билдирген. Бул иштер диний объекттерди борбордук башкаруу органынын балансына өткөрүп берүү тууралуу мыйзам талаптарына байланыштуу жүргүзүлүүдө.