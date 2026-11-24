Бишкекте ислам динин кабыл алган 80 жаранга умрага жолдомо белекке берилди
Бишкекте жакында ислам динин кабыл алган 80 жаранга Сауд Арабиясына кичи ажылыкка — умрага жолдомо белекке берилди. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы (КМДБ) билдирди.
Жолдомолорду тапшыруу «Имам Сарахсий» мечитинде өттү. Кайрымдуулук акциясын туристтик компаниялардын бири КМДБ менен биргеликте уюштурган. Жолдомолорду орус улутундагы 55 жана корей улутундагы 25 жаран алды.
Муфтийдин орун басары Рафаил Татиков болочок зыяратчыларга насаат сөзүн айтып, ак жол каалады.
Туркомпаниянын жетекчиси Мадали Ойтемировдун айтымында, демилге ар улуттун өкүлдөрүнүн ортосундагы өз ара түшүнүшүүнү жана ынтымакты бекемдөөгө багытталган. Сапардын катышуучулары Мекке жана Медина шаарларындагы ыйык жайларды зыярат кыла алышат.
Умра ажылыктан айырмаланып, ислам календарынын белгилүү бир күндөрүнө байланган эмес жана жылдын башка мезгилинде да аткарылышы мүмкүн.