КМШ өлкөлөрү мектеп тамактандыруу чөйрөсүндө кызматташуу багытын иштеп чыгууда
КМШ өлкөлөрү мектепте тамактандыруу чөйрөсүндө кызматташуу стратегиясын иштеп чыгышат. Бул тууралуу Шериктештиктин Аткаруу комитетинен билдиришти.
Мындай чечим Дүйшөмбү шаарында өткөн КМШга катышуучу мамлекеттердин билим берүү жаатындагы кызматташтык боюнча кеңешинин жыйынында кабыл алынды.
Документ окуучуларды тамактандырууну уюштуруу жайларынын материалдык-техникалык базасын, ошондой эле мектеп тамактануусунун өндүрүштүк жана логистикалык инфраструктурасын өнүктүрүү институттарын калыптандырууну жана алардын абалына баа берүүнү камтыйт.
«Стратегияны иштеп чыгуу орто билим берүү үчүн маанилүү болгон мектеп окуучуларынын тамактануусун уюштуруу чөйрөсүндө Шериктештик өлкөлөрүнүн өз ара аракеттенүүсүн системалаштырууга багытталган: инфраструктура менен технологиялардан тартып, окуу жайларында ысык тамак уюштуруунун бирдиктүү ыкмаларына чейин.
Окуучуларды тамактандыруу маселелери боюнча КМШнын базалык уюму катары Тармактык тамактануу институту бул ишти координациялоону улантат жана жумушчу топту түзүүнүн жүрүшү тууралуу маалымдайт», — деп айтылат билдирүүдө.
Тармактык тамактануу институту — Россиядагы жана КМШ өлкөлөрүндөгү уюшкан жамааттарда, баарынан мурда социалдык жана мектеп тамактануусу жаатында тамактануу программаларын иштеп чыгуу жана иш жүзүндө ишке ашыруу боюнча алдыңкы уюм. КМШ Тышкы иштер министрлер кеңешинин чечими менен ал буга чейин окуучуларды тамактандыруу маселелери боюнча базалык уюм катары аныкталган.