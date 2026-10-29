Бишкекте 40 кабаттуу турак үй курулууда. Министр бийик имараттарды текшерди
Бишкекте 23төн 40 кабатка чейинки турак жай комплекстеринин курулушу уланууда. Курулуш, архитектура жана турак жай-коммуналдык чарба министри Нурдан Орунтаев 4 ири курулуш объектисине барып, жумуштун жүрүшү менен таанышты. Бул тууралуу Курулуш министрлигинен билдиришти.
Токтоналиев көчөсү, 163 дарегиндеги «Хан-Теңири» көп тармактуу турак жай комплекси өзгөчө көңүлдү бурат. Министрликтин маалыматына караганда, ал 28 кабаттуу эки блоктон жана 40 кабаттуу бир блоктон турат. Куруучу — «Хан-Теңири Девелопмент» ЖЧКсы.
Министр ошондой эле дагы үч турак жай комплексинин курулушун текшерди:
- «Тянь-Шань», Токтоналиев көчөсү, 165. Комплекс 23төн 25 кабатка чейинки сегиз блоктон турат. Долбоордо бала бакча каралган. Куруучу — «Руби Строй» ЖЧКсы.
- «Нео Сити», Абсамат Масалиев проспектиси, 22. Комплекс 26 кабаттуу жети блоктон турат. Куруучу — «Монарх Стиль» ЖЧКсы.
- «Эвернью», Малдыбаев көчөсү, 259. Комплекс 24 кабаттуу жети блоктон турат. Куруучу — «Синхэн Строй» ЖЧКсы.
Текшерүү учурунда Нурдан Орунтаев курулуштун сапатына, заманбап технологияларды колдонууга, курулуш материалдарынын белгиленген талаптарга ылайык келишине жана коопсуздук эрежелеринин сакталышына көңүл бурду.
Министрликтен белгилешкендей, Кыргызстанда көп кабаттуу имараттарды курууда улуттук стандарттар менен катар эл аралык курулуш тажрыйбасы, анын ичинде кытайлык тажрыйба да колдонулат.
Жумалыктын жүрүшүндө министр ошондой эле «Эвернью» турак жай комплексинин 24-кабатынын деңгээлинде чатырын жабууга арналган иш-чарага катышты.
Минтип айтуу менен бирге, ведомствонун билдирүүсүндө бийик комплекстердин курулушу качан аякташы пландалып жатканы жана объекттердин ар биринде так кайсы чет элдик технологиялар колдонулуп жатканы такталган эмес.