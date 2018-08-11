Развитие регионов. Какие проекты реализуют РКФР и Гарантийный фонд

О необходимости обеспечить доступ населения к дешевым и длинным кредитным ресурсам в регионах на совещании с руководителями Российско-Кыргызского фонда развития и Гарантийного фонда заявил премьер-министр КР Мухаммедкалый Абылгазиев. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства.

По словам премьера, надо правильно расставить акценты, продвигая приоритетные направления в экономике: вместе с реализацией проектов в сферах агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и торговли обратить особое внимание на туристическую отрасль.

Руководители финансовых учреждений представили информацию о реализуемых в регионах проектах.

Председатель РФКР Эркин Асрандиев сообщил, что фонд развития одобрил 1 тысячу 451 проект на общую сумму $279 миллионов.

Приоритетными направлениями являются агропромышленный комплекс и сфера производства, их доля в общем портфеле профинансированных проектов составила более 55 процентов.

«При этом 80 процентов проектов приходится на регионы. В начале 2018 года в РКФР разработан комплекс мер по их развитию, в июле открыты региональные консультационные центры по всей республике, где оказывают бесплатную помощь фермерам и крестьянам в подготовке бизнес-планов и получении финансирования по линии РКФР», — сообщил он.

По его словам, РКФР предоставил Гарантийному фонду 100 миллионов сомов для выдачи гарантий региональным предпринимателям. Для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса в регионах с $1 миллиона до $300 тысяч снижен лимит по прямому финансированию.

Председатель Гарантийного фонда Малик Абакиров проинформировал, что за время работы фонда создано более 800 новых рабочих мест, 28 экспортоориентированных проектов на сумму 100 миллионов сомов, выдано 522 гарантии. Во всех региональных представительствах открыты центры поддержки предпринимателей.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что фонды в своей деятельности должны ориентироваться главным образом на поддержку проектов в регионах страны, обеспечивая доступ фермеров и крестьян к дешевым и длинным кредитным ресурсам.