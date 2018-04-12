Сдерживая подорожание доллара, Национальный банк Кыргызстана провел интервенцию

Резкое подорожание доллара заставило Национальный банк впервые за два месяца провести интервенцию на валютном рынке. Об этом сообщил сайт НБ КР.

Отмечено, что накануне Нацбанк продал $3,4 миллиона с расчетами на дату сделки и $4 миллиона 750 тысяч с расчетами, отличными от даты сделки. Это первая интервенция в апреле и четвертая с начала года.

Доллар в Кыргызстане начал дорожать два дня назад. За четыре дня он вырос в цене на 70-80 тыйынов. Проведенная интервенция позволила немного снизить курс доллара. Сегодня обменные пункты столицы и коммерческие банки покупают его по 69,1-69,15 сома, а продают по 69,35-69,4.

Номинальный курс Нацбанка — 68,6775 сома (рост за сутки — 0,4 процента).