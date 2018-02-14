Итоги января. Экономика Кыргызстана растет, как и цены

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана в январе 2018 года. Положительные тренды в экономике сохранились. Вместе с ней продолжили рост и цены.

Стабильный ВВП

По итогам января ВВП страны оценивается в 27 миллиардов 171,4 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,5 миллиарда сомов, или на 2,3 процента.

ВВП Кыргызстана

Infogram

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП составил 24 миллиарда 52,5 миллиона сомов с ростом в 3,4 процента.

В Нацстаткоме отмечают, что на рост ВВП повлияло увеличение объемов производства в сфере товаров и услуг. Они занимают 47 процентов ВВП страны. Доля промышленности составила более 27 процентов, сельского хозяйства — 8 процентов, строительства — 3 процента.

Переключились на текстиль и продукты

По итогам первого месяца года объем промышленной продукции оценивается в 18 миллиардов 339 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2,7 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор промышленной продукции произведено на 124,7 миллиарда сомов, что на 11,2 процента больше, чем в 2017-м.

Отличительной особенностью является то, что рост объемов производства в промышленности не связан с добычей полезных ископаемых. Показатели улучшились за счет производства одежды, резиновых и пластмассовых изделий и продуктов.

За счет чего растет промышленность?

Infogram А вот объемы добычи полезных ископаемых падают. Наблюдается отставание от уровня прошлого года в добыче металлических руд (на 59,2 процента), производстве транспортных средств (на 41,1 процента), химической продукции (на 10,7 процента), очищенных нефтепродуктов (на 7,4 процента) и основных металлов (6,5 процента).

Дорожают алкоголь, сигареты, яблоки

В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го рост цен в среднем по республике составил 0,6 процента. Больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 3,8 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 0,6 процента).

Самый большой рост цен зафиксирован в Нарынской и Ошской областях — на 1,7 и 1,5 процента. В Баткенской области они, наоборот, снизились на 0,8 процента.

При этом среднемесячная зарплата в январе 2018 года составила 15 тысяч 391 сом.

Продаем стекло, сливочное масло и сухофрукты

По итогам 2017 года объем внешнеторгового оборота Кыргызстана составил $6 миллиардов 272 миллиона. По сравнению с 2016-м он вырос на 12,5 процента.

В структуре торговли преобладает импорт — $4 миллиарда 481,3 миллиона (рост на 12 процентов). Экспорт составил $1 миллиард 790,7 миллиона с ростом на 13,8 процента.

Увеличение экспортных поставок связано с ростом поставок полированного стекла, сухофруктов, сливочного масла, руд и концентратов драгметаллов. Меньше стали вывозить электрических ламп накаливания, сушеных бобовых культур и немонетарного золота.

Львиная доля экспорта и импорта Кыргызстана приходится на страны ЕАЭС. В прошлом году внешнеторговый оборот с партнерами по союзу составил $2 миллиарда 418,2 миллиона (38,5 процента от общего объема товарооборота).

По итогам 2017 года экспорт товаров в ЕАЭС вырос на 27 процентов, а импорт — на 13,8 процента. Наибольшая доля торговли со странами ЕАЭС пришлась на Россию (59,7 процента) и Казахстан (36,5 процента).