Итоги января. Экономика Кыргызстана растет, как и цены

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана в январе 2018 года. Положительные тренды в экономике сохранились. Вместе с ней продолжили рост и цены.
Стабильный ВВППо итогам января ВВП страны оценивается в 27 миллиардов 171,4 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,5 миллиарда сомов, или на 2,3 процента.
В Нацстаткоме отмечают, что на рост ВВП повлияло увеличение объемов производства в сфере товаров и услуг. Они занимают 47 процентов ВВП страны. Доля промышленности составила более 27 процентов, сельского хозяйства — 8 процентов, строительства — 3 процента.
Переключились на текстиль и продукты
По итогам первого месяца года объем промышленной продукции оценивается в 18 миллиардов 339 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2,7 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор промышленной продукции произведено на 124,7 миллиарда сомов, что на 11,2 процента больше, чем в 2017-м.
Отличительной особенностью является то, что рост объемов производства в промышленности не связан с добычей полезных ископаемых. Показатели улучшились за счет производства одежды, резиновых и пластмассовых изделий и продуктов.
А вот объемы добычи полезных ископаемых падают. Наблюдается отставание от уровня прошлого года в добыче металлических руд (на 59,2 процента), производстве транспортных средств (на 41,1 процента), химической продукции (на 10,7 процента), очищенных нефтепродуктов (на 7,4 процента) и основных металлов (6,5 процента).
Дорожают алкоголь, сигареты, яблоки
В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го рост цен в среднем по республике составил 0,6 процента. Больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 3,8 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 0,6 процента).
Самый большой рост цен зафиксирован в Нарынской и Ошской областях — на 1,7 и 1,5 процента. В Баткенской области они, наоборот, снизились на 0,8 процента.
При этом среднемесячная зарплата в январе 2018 года составила 15 тысяч 391 сом.
Продаем стекло, сливочное масло и сухофрукты
По итогам 2017 года объем внешнеторгового оборота Кыргызстана составил $6 миллиардов 272 миллиона. По сравнению с 2016-м он вырос на 12,5 процента.
В структуре торговли преобладает импорт — $4 миллиарда 481,3 миллиона (рост на 12 процентов). Экспорт составил $1 миллиард 790,7 миллиона с ростом на 13,8 процента.
Увеличение экспортных поставок связано с ростом поставок полированного стекла, сухофруктов, сливочного масла, руд и концентратов драгметаллов. Меньше стали вывозить электрических ламп накаливания, сушеных бобовых культур и немонетарного золота.
По итогам 2017 года экспорт товаров в ЕАЭС вырос на 27 процентов, а импорт — на 13,8 процента. Наибольшая доля торговли со странами ЕАЭС пришлась на Россию (59,7 процента) и Казахстан (36,5 процента).