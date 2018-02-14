03:08
-6
USD 68.43
EUR 84.32
RUB 1.18
Экономика

Итоги января. Экономика Кыргызстана растет, как и цены

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана в январе 2018 года. Положительные тренды в экономике сохранились. Вместе с ней продолжили рост и цены.

Стабильный ВВП

По итогам января ВВП страны оценивается в 27 миллиардов 171,4 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 3,5 миллиарда сомов, или на 2,3 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор ВВП составил 24 миллиарда 52,5 миллиона сомов с ростом в 3,4 процента.
 

В Нацстаткоме отмечают, что на рост ВВП повлияло увеличение объемов производства в сфере товаров и услуг. Они занимают 47 процентов ВВП страны. Доля промышленности составила более 27 процентов, сельского хозяйства — 8 процентов, строительства — 3 процента.

Переключились на текстиль и продукты

По итогам первого месяца года объем промышленной продукции оценивается в 18 миллиардов 339 миллионов сомов. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 2,7 процента. Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор промышленной продукции произведено на 124,7 миллиарда сомов, что на 11,2 процента больше, чем в 2017-м.

Отличительной особенностью является то, что рост объемов производства в промышленности не связан с добычей полезных ископаемых. Показатели улучшились за счет производства одежды, резиновых и пластмассовых изделий и продуктов.

А вот объемы добычи полезных ископаемых падают. Наблюдается отставание от уровня прошлого года в добыче металлических руд (на 59,2 процента), производстве транспортных средств (на 41,1 процента), химической продукции (на 10,7 процента), очищенных нефтепродуктов (на 7,4 процента) и основных металлов (6,5 процента).

Дорожают алкоголь, сигареты, яблоки

В январе 2018 года по сравнению с декабрем 2017-го рост цен в среднем по республике составил 0,6 процента. Больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 3,8 процента), пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 0,6 процента).

Самый большой рост цен зафиксирован в Нарынской и Ошской областях — на 1,7 и 1,5 процента. В Баткенской области они, наоборот, снизились на 0,8 процента.

При этом среднемесячная зарплата в январе 2018 года составила 15 тысяч 391 сом.

Продаем стекло, сливочное масло и сухофрукты

По итогам 2017 года объем внешнеторгового оборота Кыргызстана составил $6 миллиардов 272 миллиона. По сравнению с 2016-м он вырос на 12,5 процента.

В структуре торговли преобладает импорт — $4 миллиарда 481,3 миллиона (рост на 12 процентов). Экспорт составил $1 миллиард 790,7 миллиона с ростом на 13,8 процента.

Увеличение экспортных поставок связано с ростом поставок полированного стекла, сухофруктов, сливочного масла, руд и концентратов драгметаллов. Меньше стали вывозить электрических ламп накаливания, сушеных бобовых культур и немонетарного золота.

Львиная доля экспорта и импорта Кыргызстана приходится на страны ЕАЭС. В прошлом году внешнеторговый оборот с партнерами по союзу составил $2 миллиарда 418,2 миллиона (38,5 процента от общего объема товарооборота). 

По итогам 2017 года экспорт товаров в ЕАЭС вырос на 27 процентов, а импорт — на 13,8 процента. Наибольшая доля торговли со странами ЕАЭС пришлась на Россию (59,7 процента) и Казахстан (36,5 процента).
Ссылка:
просмотров: 702
Версия для печати
Материалы по теме
В 2018 году импорт молочных продуктов в ЕАЭС сократится почти на 300 тысяч тонн
Call-центр ГНС. Больше всего людей интересуют вопросы, связанные с ЕАЭС
Страны в ЕАЭС принимали не за красивые глаза, а на определенных условиях
Идентификация скота в Кыргызстане должна завершиться 20 февраля
Экономический рост Кыргызстана в 2017 года превзошел ожидания МВФ
Дефицита электричества в Кыргызстане нет, но экспорт в Узбекистан приостановлен
В мире насчитали 192 миллиона безработных
Принимать нововведения придется. Иначе не продать товар в ЕАЭС
В Кыргызстане требования к безопасности топлива отличны от техрегламентов ЕАЭС
Все ввозимые или производимые в ЕАЭС авто должны соответствовать классу Евро-5
Популярные новости
Сборы на&nbsp;постах весогабаритного контроля &laquo;Сосновка&raquo; и&nbsp;&laquo;Кемин&raquo; выросли в&nbsp;2,5 раза Сборы на постах весогабаритного контроля «Сосновка» и «Кемин» выросли в 2,5 раза
60&nbsp;тысяч обращений&nbsp;ЗА пополнение кошельков с&nbsp;мобильного счета переданы в&nbsp;НБ&nbsp;КР 60 тысяч обращений ЗА пополнение кошельков с мобильного счета переданы в НБ КР
Подписан контракт на&nbsp;вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС Подписан контракт на вторую фазу модернизации Токтогульской ГЭС
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;13&nbsp;февраля Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 13 февраля
Бизнес
Электронные кошельки с&nbsp;мобильного счета. Не&nbsp;надо бояться, нужно попробовать Электронные кошельки с мобильного счета. Не надо бояться, нужно попробовать
Открытое обращение гражданина Японии к&nbsp;президенту Кыргызстана Открытое обращение гражданина Японии к президенту Кыргызстана
Переход к&nbsp;стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны Переход к стандартам ГСМ К5. Опасения беспочвенны
Подарки от&nbsp;MegaCom ко&nbsp;Дню всех влюбленных Подарки от MegaCom ко Дню всех влюбленных