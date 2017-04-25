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Экономика

США планируют лишить помощи Кыргызстан и ряд стран СНГ

Провозглашенная президентом США Дональдом Трампом политика America first («Америка прежде всего») предполагает сокращение помощи развивающимся странам по линии USAID, написала газета «Ведомости» со ссылкой на издание The Foreign Policy.

Как отмечается, судя по 15-страничному проекту бюджета Госдепартамента США, в марте администрация предлагала снизить эти расходы более чем на треть. Но это лишь среднее арифметическое.

Так, в проекте бюджета на 2018-й фискальный год, скан которого приводит издание, сокращение помощи Украине значится на 68,8 процента — с $570 тысяч 940 до $177 тысяч 880. Помощь Таджикистану предлагается сократить на 47,6 процента — до $17,3 тысячи, Молдове — на 47,4 процента (до $16 тысяч).

Армении, Азербайджану, Беларуси, Грузии, Казахстану, Кыргызстану, Туркменистану помощь предлагают сократить на 100 процентов.

Также ее полностью могут лишиться Вьетнам, Куба и ряд других стран.

Помощь Ираку, напротив, предлагается увеличить на 144,9 процента (со $122,5 до $300 тысяч), а Сирии — на 50 процентов (со $100 до $150 тысяч).

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Сокращению может подвергнуться и само агентство. Управляющий USAID Уэйд Уоррен недавно сообщил сотрудникам, что чиновники администрации рассматривают вопрос о сворачивании ведомства, подконтрольного Госдепартаменту, в рамках указа Трампа о рационализации исполнительной власти от 13 марта. Пока принимаются предложения и по реструктуризации.

Издание отметило, что это беспрецедентная мера. В 1999 году в США закрыли агентство по информации, финансировавшее информационные и культурные зарубежные программы, некоторые проекты передали Госдепу. Однако закрытие (или просто сокращение) агентства, занимающегося вопросами профилактики болезней и продовольственной безопасности, может оказаться гораздо более чувствительным, отмечает The Foreign Policy.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/50436/
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