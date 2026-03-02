09:33
USD 87.45
EUR 103.25
RUB 1.14
Экономика

Рубль подешевел, тенге заметно подорожал. Курс валют на 2 марта

Фото из интернета. Последняя интервенция Нацбанка КР пока не сказалась на валютном рынке республики

Евро и казахстанский тенге подорожали, китайский юань и российский рубль подешевели. Доллар США стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и данные обменных бюро Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,35 сома, продажа — 87,8 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 103,2478 сома (рост на 0,03 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,63 сома, продажа — 103,62 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1358 сома (снижение на 0,22 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,12 сома, продажа — 1,154 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1758 сома (рост на 0,92 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1593 сома, продажа — 0,1851 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,7522 сома (снижение на 0,27 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,4 сома, продажа — 13,2 сома.

  • Третью интервенцию в 2026 году Нацбанк провел 26 февраля. Всего он реализовал $162,55 миллиона. Объем продаж с начала года составил $406,55 миллиона.

  • В 2025 году НБ КР провел восемь интервенций по продаже валюты. Всего на рынке реализовали $853 миллиона. Операций по покупке долларов Нацбанк не проводил.

  • В 2024 году НБ КР провел 26 операций на валютном рынке — 13 по покупке долларов ($369,35 миллиона) и 13 по продаже ($675,65 миллиона).

  • В 2023 году Нацбанк продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/364077/
