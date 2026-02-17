Временный запрет на импорт саженцев плодовых культур ввели в Кыргызстане

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о введении временного запрета на ввоз в Кыргызстан саженцев сортов плодовых культур.

Согласно документу, с 1 марта 2026 года на шесть месяцев запрещается импорт саженцев плодовых растений, за исключением сортов, указанных в приложении к постановлению.

Решение принято для повышения эффективности сельхозпроизводства и обеспечения продовольственной безопасности за счет усиления контроля за ввозимой посадочной продукцией.

Запрет не распространяется на товары, происходящие с таможенной территории стран Евразийского экономического союза и перемещаемые в рамках взаимной торговли в соответствии с Договором о ЕАЭС и Таможенным кодексом союза.

Ограничения не касаются и транзита саженцев через территорию Кыргызстана.

Министерству экономики и коммерции поручили уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного ограничения.

Министерство иностранных дел обязано в течение трех дней с момента вступления документа в силу сообщить Исполнительному комитету СНГ.

Государственной таможенной службе и Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности поручили принять меры по пресечению незаконного ввоза саженцев, не включенных в утвержденный перечень.

Одновременно признано утратившим силу постановление кабмина от 2 июля 2024 года № 346 о временном ограничении импорта саженцев.

Постановление вступит в силу с 1 марта 2026 года.