В Кыргызстане зарплаты растут, но текучесть кадров остается проблемой

В Кыргызстане наблюдается значительный рост заработной платы, однако это не решает проблему текучести кадров. Такие выводы следуют из ежегодного исследования рынка заработных плат и компенсаций за 2025 год, проведенного компанией «Эл Груп Консалтинг».

По данным исследования, номинальная среднемесячная зарплата выросла на 18,3 процента, а реальный рост с учетом инфляции составил 10,7 процента.

Несмотря на рост доходов, 67 процентов опрошенных компаний считают неудовлетворенность уровнем оплаты труда основной причиной увольнения сотрудников. Этот фактор создает серьезную проблему для бизнеса, поскольку, как показывает исследование, потеря одного сотрудника может стоить компании от половины до двух его годовых окладов.В то же время большинство компаний оптимистично настроены: 73 процента из них уже увеличили зарплаты с апреля 2024 по апрель 2025 года. При этом ни одна из компаний-участников исследования не планирует ее сокращать.

Большинство компаний-участников прогнозируют инфляцию на уровне 7 процентов в 2025 году и 8,4 процента 2026 году.