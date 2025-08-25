10:00
Экономика

В Кыргызстане собирают рекордное количество помидоров

Жайыльский район Чуйской области бьет мировые рекорды по урожайности томатов, сообщает Минсельхоз.

По его данным, здесь были посажены томаты сорта «Хайнц» и «Есесем» на площади 270 гектаров, при этом урожайность составила 120 тонн с гектара. В мире самую высокую урожайность традиционно собирают в Северной Америке — до 90 тонн с гектара.

Основная часть урожая отправляется на переработку — для производства соусов, кетчупов и другой продукции. Оставшаяся часть предназначена для экспорта. При выращивании томатов использовались современные агротехнологии, в том числе автоматизированная система капельного орошения.

Кроме того, процесс сбора урожая также автоматизирован — для этого из Италии был завезен специальный томатный комбайн.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340794/
просмотров: 268
