Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа

Фото из интернета. За последние сутки произошла незначительная корректировка курса сома ко всем валютам

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

Официальный курс НБ КР: 87,448 сома (рост на 0,01 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро

Официальный курс НБ КР: 101,9206 сома (снижение 0,15 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,93 сома, продажа — 101,91 сома.

Российский рубль

Официальный курс НБ КР: 1,0855 сома (рост 0,28 процента). Рост после шести дней падения.

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,076 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахстанский тенге

Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,12 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1392 сома, продажа — 0,1717 сома.

Китайский юань