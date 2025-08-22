09:38
USD 87.45
EUR 101.92
RUB 1.09
Экономика

Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа

Фото из интернета. За последние сутки произошла незначительная корректировка курса сома ко всем валютам

Официальные курсы доллара, евро, российского рубля, казахстанского тенге и китайского юаня выросли. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США

  • Официальный курс НБ КР: 87,448 сома (рост на 0,01 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,16 сома, продажа — 87,6 сома.

Евро

  • Официальный курс НБ КР: 101,9206 сома (снижение 0,15 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 100,93 сома, продажа — 101,91 сома.

Российский рубль

  • Официальный курс НБ КР: 1,0855 сома (рост 0,28 процента). Рост после шести дней падения.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,076 сома, продажа — 1,101 сома.

Казахстанский тенге

  • Официальный курс НБ КР: 0,1626 сома (рост на 0,12 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1392 сома, продажа — 0,1717 сома.

Китайский юань

  • Официальный курс НБ КР: 12,1836 сома (рост на 0,02 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,8 сома, продажа — 12,2 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/340565/
просмотров: 185
Версия для печати
Материалы по теме
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 21 августа
Сом подорожал к доллару, евро и рублю. Курс валют на 21 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 20 августа
Рубль продолжает дешеветь, доллар стабилизировался. Курс валют на 20 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 19 августа
Доллар и евро вновь подорожали к сому, рубль дешевеет. Курс валют на 19 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 августа
Доллар и евро подорожали к сому, рубль подешевел. Курс валют на 18 августа
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 15 августа
Доллар подорожал к сому, рубль стабилизировался. Курс валют на 15 августа
Популярные новости
Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду Казахстан призывает страны Центральной Азии справедливо распределять воду
ГНС напомнила о&nbsp;штрафах за&nbsp;несвоевременную подачу налоговой отчетности ГНС напомнила о штрафах за несвоевременную подачу налоговой отчетности
В&nbsp;Кыргызстане введут мораторий на&nbsp;добычу промысловых и&nbsp;особо ценных видов рыбы В Кыргызстане введут мораторий на добычу промысловых и особо ценных видов рыбы
Национальный банк предупреждает об&nbsp;очередной мошеннической схеме Национальный банк предупреждает об очередной мошеннической схеме
Бизнес
Каждый вклад&nbsp;&mdash; ближе к&nbsp;мечте вместе с&nbsp;Doscredobank Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
KOICA запускает проект по&nbsp;улучшению качества воздуха в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA запускает проект по улучшению качества воздуха в Кыргызской Республике
Начните учебный год с&nbsp;экономией 1500 сомов&nbsp;&mdash; подключайте &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О! Начните учебный год с экономией 1500 сомов — подключайте «Семья Премиум» от О!
MegaPay: оплата детсадов в&nbsp;пару кликов без комиссии и&nbsp;очередей MegaPay: оплата детсадов в пару кликов без комиссии и очередей
22 августа, пятница
09:33
Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, считают в Минпросвещения Цифровизация освободит учителей от бумажной нагрузки, с...
09:30
Бороться с «мертвыми душами» среди учащихся и педагогов помогает цифровизация
09:25
Сом подешевел ко всем основным валютам. Курс на 22 августа
09:18
Каждый вклад — ближе к мечте вместе с Doscredobank
09:02
Застрявшая на пике Победы альпинистка. Эдуард Кубатов оценил ее шансы выжить