Экономика

Рубль вновь дорожает к сому, евро и юань подешевели. Курс валют на 11 августа

Фото из интернета. Из-за привязки к политическим новостям всю последнюю неделю российский рубль дорожал

Официальные курсы евро и китайского юаня снизились, российского рубля — вырос. Казахский тенге и доллар стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

  • Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений). Остается стабильным 15 дней подряд.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,23 сома, продажа — 87,7 сома.

Евро:

  • Официальный курс НБ КР: 101,7743 сома (снижение на 0,39 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 101,19 сома, продажа — 102,19 сома.

Российский рубль:

  • Официальный курс НБ КР: 1,1013 сома (рост на 0,55 процента). Новый максимум августа.
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,087 сома, продажа — 1,109 сома.

Казахский тенге:

  • Официальный курс НБ КР: 0,1621 сома (без изменений).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1336 сома, продажа — 0,172 сома.

Китайский юань:

  • Официальный курс НБ КР: 12,1743 сома (снижение на 0,08 процента).
  • Средний курс в обменных пунктах: покупка — 11,7 сома, продажа — 12,2 сома.
