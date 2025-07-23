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Экономика

ГНС призывает сообщать о нарушениях при продаже жилья

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики сообщает о наличии системной проблемы в сфере жилищного строительства.

В последнее время участились случаи, когда строительные компании продают квартиры физическим лицам с нарушением законодательства. В частности:

— покупателям не предоставляются правоустанавливающие документы, подтверждающие право собственности на жилье (договор купли-продажи, акт приема-передачи, свидетельство о праве собственности и т. д.);

— жилые дома фактически заселены, но не введены в эксплуатацию;

— сделки по продаже квартир не регистрируются в установленном порядке, что создает риски для граждан и препятствует надлежащему налогообложению деятельности застройщиков.

 Эти факты могут свидетельствовать о наличии умышленного механизма уклонения от уплаты налогов, а также ставят под угрозу законные права добросовестных покупателей, которые, оплатив жилье, остаются без юридически оформленного права собственности.

С целью защиты прав граждан и обеспечения прозрачности сделок в строительной сфере налоговая служба призывает владельцев и жильцов таких квартир сообщать о таких случаях.

Если вы проживаете в квартире более трех месяцев, но дом до сих пор не введен в эксплуатацию, а правоустанавливающие документы на жилье не получены, просим сообщить об этом в налоговую службу.

Для этого необходимо направить через мессенджер WhatsApp по номеру: +996 503 49-12-33:

 — краткое заявление в свободной форме,

— скан-копии или фотографии имеющихся документов (договоры, чеки, переписка, акт приема-передачи и т. п.)

Каждое обращение поможет выявить и пресечь незаконные действия в строительной отрасли, восстановить справедливость, защитить права владельцев квартир и обеспечить поступление налогов в государственный бюджет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/337236/
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