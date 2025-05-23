Новый рынок в Оше: общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов

Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства ряда крупных объектов в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Председатель кабинета министров посетил:
- муниципальное предприятие «Авторынок «Жапалак», которое сейчас реконструируется;
- строящийся центральный рынок — индустриально-логистический торговый центр;
- строящуюся клинику Ошского государственного университета. Семиэтажная клиника рассчитана на 312 коек;
- строящуюся спортшколу «Дельфин», бассейн рассчитан на одновременное обслуживание 100 человек.
По данным кабмина, рынок возводится на территории площадью 6,7 гектара и будет включать торговые помещения на 2,4 тысячи мест. Общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов.
«Основной целью проекта являются организация торговли в новом, современном формате, развитие логистической инфраструктуры и обеспечение продавцов всеми необходимыми условиями», — говорится в сообщении.
В кабмине добавили, что рынок будет сдан в эксплуатацию в этом году.
Ранее в мэрии сообщали, что уже с 1 июля на новую площадку переведут сразу четыре рынка — «Келечек», «Бексултан», вещевой и рынок с Шейит-Добо, где торгуют стройматериалами и красками.
Торговцы рынка «Келечек» выступили против. Они собирались у здания мэрии южной столицы, но не смогли встретиться с мэром Женишбеком Токторбаевым.