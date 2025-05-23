14:05
USD 87.45
EUR 98.83
RUB 1.10
Экономика

Новый рынок в Оше: общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов

Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства ряда крупных объектов в Оше. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Председатель кабинета министров посетил:

  • муниципальное предприятие «Авторынок «Жапалак», которое сейчас реконструируется;
  • строящийся центральный рынок — индустриально-логистический торговый центр;
  • строящуюся клинику Ошского государственного университета. Семиэтажная клиника рассчитана на 312 коек;
  • строящуюся спортшколу «Дельфин», бассейн рассчитан на одновременное обслуживание 100 человек.
Читайте по теме
Открытие нового рынка в Оше не состоялось. Почему, рассказали торговцы

По данным кабмина, рынок возводится на территории площадью 6,7 гектара и будет включать торговые помещения на 2,4 тысячи мест. Общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов.

«Основной целью проекта являются организация торговли в новом, современном формате, развитие логистической инфраструктуры и обеспечение продавцов всеми необходимыми условиями», — говорится в сообщении.

В кабмине добавили, что рынок будет сдан в эксплуатацию в этом году.

Ранее в мэрии сообщали, что уже с 1 июля на новую площадку переведут сразу четыре рынка — «Келечек», «Бексултан», вещевой и рынок с Шейит-Добо, где торгуют стройматериалами и красками.

Торговцы рынка «Келечек» выступили против. Они собирались у здания мэрии южной столицы, но не смогли встретиться с мэром Женишбеком Токторбаевым.   
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/330172/
просмотров: 124
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он&nbsp;нужен и&nbsp;как работает В Кыргызстане внедряют Единый налоговый счет. Зачем он нужен и как работает
Россия и&nbsp;Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из&nbsp;стран ЕАЭС Россия и Кыргызстан могут взаимно признать квалификацию рабочих из стран ЕАЭС
Сом подешевел к&nbsp;рублю, тенге и&nbsp;юаню. Курс валют на&nbsp;19&nbsp;мая Сом подешевел к рублю, тенге и юаню. Курс валют на 19 мая
Когда в&nbsp;Кыргызстан поедут туристы из&nbsp;Европы Когда в Кыргызстан поедут туристы из Европы
Бизнес
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к&nbsp;госуслугам в&nbsp;Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане
Минприроды, &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;ПРООН провели семинар Минприроды, «Элдик Банк» и ПРООН провели семинар
ВТБ запускает проект по&nbsp;развитию медицинского туризма в&nbsp;России ВТБ запускает проект по развитию медицинского туризма в России
Получите 30&nbsp;гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от&nbsp;MEGA Получите 30 гигабайт интернета бесплатно при подключении eSIM от MEGA
23 мая, пятница
14:05
Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госуслугам в Кыргызстане Ваш цифровой помощник: MegaPay упрощает доступ к госусл...
14:00
Интернет-мошенники. Банки Кыргызстана обяжут бороться с ними активнее
13:56
Новый рынок в Оше: общая стоимость строительства составляет 550 миллионов сомов
13:45
Милиция прокомментировала запрет на вылет из страны Кадырбека Атамбаева
13:22
Сотрудника Генпрокуратуры заподозрили в наркотическом опьянении