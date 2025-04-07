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Экономика

Криптовалюта начала дешеветь. С чем это связано?

Курс самой популярной криптовалюты — биткоина — продемонстрировал резкое снижение за последние несколько дней. Об этом свидетельствует статистика сайта Revolut.

С 4 апреля, когда криптовалюта стоила $84 тысячи 578, курс биткоина начал резко снижаться.

Сегодня курс зафиксирован на отметке $74 тысячи.

Стоимость Ethereum так же падает. Еще 6 апреля цена этой криптовалюты была $1 тысяча 751, сейчас же она обвалилась до $1 тысячи 461.

Но не только эти криптовалюты демонстрируют падение. Согласно статистике сайта investing, большая часть криптовалюты демонстрирует спад стоимости.

Bloomberg связывает этот обвал с вводом американским президентом торговых пошлин.

Падение произошло на фоне того, как Дональд Трамп ввел глобальные пошлины, которые привели к потере триллионов долларов стоимости глобальных акций и развеяли надежды на то, что криптовалюта выдержит давление лучше, чем другие активы.

«Какое-то время казалось, что криптовалюта сможет удержаться на прежнем уровне, но из-за круглосуточной работы крипторынков инвесторы в воскресенье проснулись с явным желанием продавать», — говорится в исследовательской заметке Чарли Шерри, главы отдела финансов и криптоаналитика BTC Markets.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/325110/
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