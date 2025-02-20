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Экономика

Аэропорт «Каракол» получил международный код IKG

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) присвоила аэропорту «Каракол» код IKG. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Код IATA используется авиакомпаниями, системами бронирования и агентствами по продаже билетов, а также наносится на бирки багажа и табло аэропортов. Это упрощает организацию перелетов и автоматизирует работу авиационной отрасли.

24.kg
Фото 24.kg. Аэропорт «Каракол»

Напомним, после масштабной реконструкции международный аэропорт «Каракол» официально открылся 11 декабря 2024 года.

Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Каракол» имеет пропускную способность 250 пассажиров в час и общую площадь около 8 тысяч квадратных метров. Реконструкция включала удлинение взлетно-посадочной полосы на 400 метров, что позволяет принимать современные воздушные суда.

В будущем планируется дальнейшее удлинение полосы до 3,5 километра для приема более крупных самолетов и расширения международных рейсов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320607/
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