Аэропорт «Каракол» получил международный код IKG

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) присвоила аэропорту «Каракол» код IKG. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».
Код IATA используется авиакомпаниями, системами бронирования и агентствами по продаже билетов, а также наносится на бирки багажа и табло аэропортов. Это упрощает организацию перелетов и автоматизирует работу авиационной отрасли.
Напомним, после масштабной реконструкции международный аэропорт «Каракол» официально открылся 11 декабря 2024 года.
Новый аэровокзальный комплекс аэропорта «Каракол» имеет пропускную способность 250 пассажиров в час и общую площадь около 8 тысяч квадратных метров. Реконструкция включала удлинение взлетно-посадочной полосы на 400 метров, что позволяет принимать современные воздушные суда.
В будущем планируется дальнейшее удлинение полосы до 3,5 километра для приема более крупных самолетов и расширения международных рейсов.