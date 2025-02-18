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Экономика

НБ КР вновь просит коммерческие банки усилить контроль за соблюдением санкций

НБ КР просит коммерческие банки усилить контроль за соблюдением санкций. Соответствующее письмо Национальный банк Кыргызстана направил финансовым учреждениям.

Регулятор отмечает необходимость строгого соблюдения международных санкций, введенных Управлением по контролю за иностранными активами США (OFAC), Евросоюзом и другими странами.

В частности, настоятельно рекомендуется усилить контроль за международными переводами, проверять клиентов и их контрагентов, а также анализировать операции на соответствие санкционным спискам. Особое внимание рекомендуется уделять сделкам с партнерами из стран, подпадающих под санкции.
Комбанкам предписано регулярно обновлять данные о санкциях и тщательно следить за источниками средств клиентов.

Нарушение требований может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрыва корреспондентских отношений с зарубежными банками.

Также подчеркивается, что руководители финансовых организаций, советы директоров и правления несут ответственность за соблюдение санкционных требований и должны действовать в интересах банка, предотвращая операции, которые могут нанести ему ущерб.

В августе 2024 года санкционный регулятор США выпустил предупреждение для иностранных финансовых организаций о рисках сотрудничества с российскими банками за рубежом.

Напомним, ранее Минфин США включил кыргызский «Керемет Банк» в санкционный список за участие в обходе ограничений, введенных против России. По данным ведомства, банк работал в связке с российским «Промсвязьбанком», который финансирует оборонную промышленность РФ и находится под санкциями с 2022 года.

Вопрос вторичных санкций НБ КР обсуждал с комбанками еще весной 2023 года. Тогда на встрече коммерческим банкам также было рекомендовано продолжить мероприятия по усилению внутреннего контроля при обслуживании клиентов банка в части надлежащей проверки клиентов. При этом они должны обращать особое внимание на операции с лицами из юрисдикций, на которые распространяются санкции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320240/
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