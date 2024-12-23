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Экономика

Рубль и тенге подорожали, евро продолжает дешеветь. Курсы валюты на 23 декабря

Фото из интернетаРоссийский рубль остается самой нестабильной валютой — после очередного падения он вновь пошел в рост

Официальные курсы российского рубля и тенге выросли по отношению к сому, евро и юаня — снизились. Доллар стабилен. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Сегодня с утра обменные пункты в Бишкеке покупают в среднем доллар по 86,87 сома, продают — по 87,35 сома. Номинальный курс Национального банка — 87,0 сома (без изменений).

Евро подешевел относительно сома. Сегодня его покупают в среднем по 90,19 сома, продают — по 91,15 сома. Официальный курс — 90,4104 сома (снижение — 0,16 процента).

Российский рубль подорожал. Сегодня в Бишкеке его покупают по 0,836 сома, продают — по 0,866 сома. Курс Национального банка — 0,8431 сома (рост — 0,64 процента).

Курс казахского тенге вырос. Сегодня его покупают по 0,115 сома, продают — по 0,1815 сома. Официальный курс — 0,1661 сома (рост — 0,06 процента).

Китайский юань немного подешевел. В среднем его покупают по 11,8 сома, продают — по 12,4 сома. Официальный курс — 11,9194 сома (снижение — 0,02 процента).

  • Национальный банк КР в декабре провел две интервенции. Всего на валютном рынке он реализовал $139,7 миллиона.

  • С начала 2024 года НБ КР провел 25 валютных интервенций: 13 операций по покупке валюты, в результате чего с рынка изъяли $369,35 миллиона, и 12 — по продаже на общую сумму $622 миллиона 550 тысяч.

  • В 2023 году НБ КР продал на валютном рынке $655,72 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/315014/
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