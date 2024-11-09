Очередной мониторинг цен на мясо на рынках Бишкека провел Минсельхоз

Мониторинг цен на мясо на рынках Бишкека провели специалисты Минсельхоза. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото пресс-службы Минсельхоза

Уточняется, что проверены Аламединский, Орто-Сайский, Ошский рынки. По результатам мониторинга установлено, что цены на мясопродукты по сравнению с октябрем остаются стабильными.

Напомним, ранее на всех рынках Бишкека открыли социальные точки продажи мяса по ценам фермеров. Эта мера введена с целью стабилизации стоимости мяса крупного и мелкого рогатого скота, а также конины.

Горожан призывают покупать мясо в социальных точках, расположенных на рынках «Аламедин», «Орто-Сай», «Ош», «Чынар», «Ак-Эмир» и «Дордой Моторс», по ценам, установленным фермерскими хозяйствами.